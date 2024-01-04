Министр образования о судьбе школ с русским языком обучения: надеюсь, решение будет получено в течение нескольких недель

"Я надеюсь, что в течение нескольких недель мы получим предложение", – сказал 4 января в интервью Žinių radijas.
Министр сказал, что содержание школ с русским языком обучения обходится дорого, а ученики этих школ более подвержены пропаганде со стороны недружественного Литве государства.
"Если страна недружелюбная, вопрос в том, зачем мы это делаем. А дети становятся более уязвимыми, подверженными пропаганде и информации, распространяемой со стороны недружественной в отношении Литвы страны, это очевидно", – сказал Якштас.
"Чего мы добиваемся финансированием таких школ? Мне кажется, что мы оказываем себе медвежью услугу, это иногда и стоит дороже", – прибавил он.
Однако Якштас также заметил, что дети, которые учатся не на литовском языке, труднее интегрируются и при поступлении в вузы и на рынке труда.
"Вопрос в том, на самом ли деле они должны изучать на русском почти все предметы. Чтобы успешно интегрироваться в стране, очень важно владеть государственным языком", – сказал он.
"Мы иногда оказываем медвежью услугу, когда инвестируем в школы с русским языком обучения, но в результате ученики остаются в некотором смысле обделенными. Мы видим и результаты международного исследования PISA, там сравнивают результаты учеников, учащихся на литовском и учащихся на русском языке, во всех категориях результаты у тех, кто учится на русском, хуже", – привел свои аргументы министр.
Вопрос существования школ с русским языком обучения в Литве снова подняли после появления сообщений о том, что пара подростков, обучающихся в школе Науямесчё, стреляли в своего одноклассника из пневматического оружия из-за его политических взглядов.
Первый раз вопрос школ был поднят, когда Россия напала на Украину.
В Латвии и Эстонии школ с русским языком обучения не осталось, сейчас проходит последний этап их перехода на обучение на государственных языках.