Министр образования Литвы: переговоры между правительством и профсоюзом учителей исчерпаны

"Жаль, что этот один профсоюз выбрал такой ультимативный путь, что если мало, то нет ничего. Мы понимаем, признаем и уважаем желание провести забастовку у Сейма, поскольку, как заявляет сам профсоюз, переговоры с Правительством и министерством исчерпаны", - сказал журналистам Г. Якштас после встречи с А. Навицкасом.
Поэтому министр призывает учителей не нарушать учебный процесс.
"Мы призываем не бастовать. Мы понимаем, что забастовка уже была, с тех пор ничего не изменилось, денег от этого больше не появилось, лучших условий не появилось. Был нарушен учебный процесс, пострадали только ученики и другие учителя", - сказал он.
"Вместо этого мы действительно могли бы потратить больше времени на решение проблем, которые видят учителя. Поэтому я очень надеюсь, что уже сейчас учителя поймут, что средств от забастовки больше не появится и срывать учебный процесс действительно нет смысла", - добавил министр.
Сам Г. Якштас говорит, что не намерен приходить на митинг бастующих учителей, который пройдет возле Сейма.
"Я получил приглашение сегодня, но на это время запланировано мероприятие, на котором я обещал поздравить самых инновационных учителей, поэтому я, конечно, не планирую отказываться от своего обязательства", - сказал Г. Якштас.
"Я не думаю, что есть надежда услышать что-то новое. Мы знаем об этих проблемах и стремимся их решить, но понимаем, что решения не рождаются на площадях", - отметил министр.
С 29 сентября по 12 октября прошла активная забастовка учителей, организованная профсоюзом работников образования. 12 октября, после того как забастовка перешла в пассивную фазу, учителя вернулись к работе в классах. Однако вернуться к активной забастовке планируется 22 ноября.
Возобновление забастовки в конце ноября обосновывается тем, что в это время в Сейме будет обсуждаться госбюджет на следующий год. Ожидается, что парламентарии услышат просьбу профсоюза о повышении зарплат учителей в следующем году на 32 проц. вместо 21 проц., как предусматривает Министерство образования, науки и спорта.