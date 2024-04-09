Министр образования Литвы намерен подать еще одно заявление об отставке

"Сейчас провели 90% промежуточные проверок. Остались три, их проведут через четыре недели. Я думаю, нецелесообразно ждать формального окончания промежуточных проверок. Результаты можно обобщить уже сейчас, сделать основные выводы, начать исправлять недочеты", - сказал на пресс-конференции министр образования Гинтаутас Якштас.
Министр сказал, что еще раз подаст премьер-министру заявление об отставке.
"В таких условиях работать невозможно, поскольку команда премьера больше мешает, чем помогает. Культура работы, которая оттуда приходит, мне лично и моей команде кажется неприемлемой", – сказал Якштас.
Он признал, что сессия промежуточных проверок была плохо организована, установленных предохранителей было недостаточно.
"Это была первая проверочная сессия в полном объеме, она показала недочеты модели, которые к сожалению не приблизили нас к цели проверок. Во-первых, задания были подготовлены некачественно, несмотря на то, что над ними работали авторитетные члены своей сферы. Календарь и график проверок части людей показался слишком сложным в плане организации. Кроме того, обновленные программы внесли дополнительное беспокойство в связи с подготовкой к проверке. Вызовом стала автоматизированная система оценки работ", - признал Якштас.
По его словам, модель была согласована с главами гимназий, обсуждалась с членами сообщества, но к осуществлению должным образом не подготовились, не учли все риски. Министр заметил, что ответственность за эти ошибки в первую очередь ложиться на министерство и Национальное агентство образования.
"Вчера я принял заявление об отставке вице-министра Скауджюса, который отвечал за модель промежуточных проверок и ее осуществление. Я с уважением отношусь к его решению и позиции, что этот вопрос должны решать свежим взглядом и энергией, благодарю его за работу", - сказал Якштас.
Министр поблагодарил Агне-Люциле Грицкявиче, которая согласилась формировать новую модель ступенчатых экзаменационных проверок.
"Агне-Люциле работала учителем, больше 14 лет работала с организацией раннего, общего и неформального образования", - сказал Якштас.
Он сообщил, что в скором времени объявят конкурс на должность главы Национального агентства образования.
Министр подчеркнул, что община одобряет решение ступенчатой сдачи экзаменов - чтобы их сдавали частями, небольшими объемами.
"Упразднение этой модели, я считаю, было бы большим шагом назад. Поэтому, устраняя недочеты, мы должны вносить коррективы, которые помогут добиться цели. Эту сессию промежуточных экзаменов мы будем считать пилотной. Результаты этой сессии не будут учитываться, их могут занести в аттестат только по просьбе самих учеников", - сказал Якштас.
Уже сообщалось, что с 2024–2025 гг экзамены (до 100 баллов) будут оценивать по результатам промежуточных проверок (до 40 баллов) экзамена (до 60 баллов).
Ученики, получившие на промежуточных проверках не меньше 35 баллов могут быть уверены в том, что они уже сдали экзамен.
Если ученика не удовлетворит результат промежуточной проверки, он сможет пересдать эту часть (за исключением проверок по литовскому и литературе).