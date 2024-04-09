Министр образования Литвы намерен подать еще одно заявление об отставке

"Сейчас провели 90% промежуточные проверок. Остались три, их проведут через четыре недели. Я думаю, нецелесообразно ждать формального окончания промежуточных проверок. Результаты можно обобщить уже сейчас, сделать основные выводы, начать исправлять недочеты", - сказал на пресс-конференции министр образования Гинтаутас Якштас.

Министр сказал, что еще раз подаст премьер-министру заявление об отставке.

"В таких условиях работать невозможно, поскольку команда премьера больше мешает, чем помогает. Культура работы, которая оттуда приходит, мне лично и моей команде кажется неприемлемой", – сказал Якштас.

Он признал, что сессия промежуточных проверок была плохо организована, установленных предохранителей было недостаточно.