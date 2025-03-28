Министр обороны: спасательная операция продолжалась и ночью, из расположенного рядом озера сочилась вода

"За ночь нам удалось откачать часть ила, но этого всё равно недостаточно – вода сочится на место инцидента из близлежащего озера. Со вчерашнего дня мы пытаемся вместо песка насыпать глину, а также утрамбовывать песок в большие мешки Хеско, тем самым создавая такую большую насыпь. Также построен мост, чтобы амфибиям и экскаваторам было легче проходить по нему. Со вчерашнего вечера подключен дополнительный американский бульдозер“, - сообщила в пятницу радио LRT министр обороны Довиле Шакалене.
По ее словам, из-за илистой массы невозможно определить позицию транспортного средства. Слой ила достигает 5 метров. После того как за ночь было удалено 2-3 метра ила, мутная вода по-прежнему не позволяет разглядеть гусеничную машину. Кроме того, почва очень нестабильна, вода просачивается отовсюду, поскольку болото соединено с озером многочисленными источниками, которые его питают.
Министр назвала территорию нестабильной, шаткой губкой.
„Сегодня так нужна более длинная труба, чтобы можно было откачивать всё еще накапливающуюся в яме воду, из которой уже вывезено большое количество ила. Рассматриваются разные варианты, один из них – возможно, кто-то из Дирекции водных путей в кратчайшие сроки утром привезет более длинную трубу, через которую можно будет откачивать всю воду, находящуюся над илом, такую илистую воду. Тогда будет видно, как там дальше копать ил, можно ли копать там ковшами экскаватора, или большая земленасосная машина Дирекции внутренних водных путей сможет откачать весь ил“, - сказала министр.
По ее словам, земленасос работает по принципу перекачивания смеси, состоящей из 20 проц. ила и 80 проц. воды.
Предполагается, что в субботу утром группа водолазов и гидрографов воспользуется многолучевым эхолотом для точной оценки позиции и присоединения тросов.
„Как вы видите, рассматривается несколько сценариев одновременно“, - сказала Д. Шакалене.
В пятницу место инцидента, Пабрадский полигон, посетит президент Гитанас Науседа.
Во вторник в 16.45 час. поступило сообщение о пропавших без вести солдатах США и гусеничном транспортном средстве на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде.
В среду Литовская армия сообщила о том, что установлено предполагаемое место инцидента, проводится поисково-спасательная операция, ее возглавляет Литовская армия, дополнительно задействованы силы Департамента пожарной безопасности и спасения и других ведомств. Для поиска также были задействованы вертолеты Военно-воздушных сил и Службы охраны государственной границы.
В среду днем ВС США подтвердили, что была обнаружена затонувшая в болоте гусеничная машина M88 Hercules.
Посольство США сообщило, что пропавшие без вести являются военнослужащими 1-й и 3-й пехотных дивизий. Инцидент произошел во время плановых тактических учений.
Литовские власти утверждают, что в настоящее время отрабатываются все версии относительно судьбы солдат – их тела не найдены.
В среду генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил гибель четырех американских солдат в Литве, однако вскоре его представитель уточнила эту информацию, заверив, что глава Альянса говорил о „появляющихся новостных сообщениях“, но не подтвердил факт гибели.
По данным Европейского командования вооруженных сил США (EUCOM), в настоящее время в Европе размещено около 78 тыс. американских военнослужащих, из них около 37 тыс. – в Германии.
В Литве размещена боевая группа батальона ротационных сил США.