Министр обороны: спасательная операция продолжалась и ночью, из расположенного рядом озера сочилась вода

„Сегодня так нужна более длинная труба, чтобы можно было откачивать всё еще накапливающуюся в яме воду, из которой уже вывезено большое количество ила. Рассматриваются разные варианты, один из них – возможно, кто-то из Дирекции водных путей в кратчайшие сроки утром привезет более длинную трубу, через которую можно будет откачивать всю воду, находящуюся над илом, такую илистую воду. Тогда будет видно, как там дальше копать ил, можно ли копать там ковшами экскаватора, или большая земленасосная машина Дирекции внутренних водных путей сможет откачать весь ил“, - сказала министр.