Министр обороны: приземление метеозонда на территории военного батальона – чистая случайность

„Эта приземление — чистая случайность. И, вне всякого сомнения, теперь с помощью комплексных мер будем решать, как предотвратить этот способ контрабанды сигарет“, – сказал Кащюнас.
„Везде применяется критерий пропорциональности, все время оценивается, есть ли источник угрозы или нет. Признаков того, что это могла быть разведка или диверсия, здесь нет. Поэтому, несомненно, нам нужно разобраться с корнем проблемы, и мы постараемся сделать это вместе со всеми ведомствами“, – подчеркнул он.
Кащюнас подчеркивает, что для предотвращения приближения метеозондов к объектам критически важной инфраструктуры будет разрешено применение специальных средств, в том числе резиновых пуль.
„Мы обсудили вопрос применения специальных средств – что можно будет сбивать шары вблизи объектов критически важной инфраструктуры резиновыми пулями“, – сказал он, подчеркнув, что эти меры могут применяться уже сейчас.
Также, по словам министра, в выходные пройдут учения Службы по охране государственной границы (СОГГ) и Союза стрелков Литвы (ССЛ), в ходе которых будут отрабатываться навыки по уничтожению метеозондов с помощью дронов.
„В выходные мы проведем учения Союза стрелков и пограничников на границе, особенно в тех точках, где чаще всего наблюдаются инциденты, и посмотрим, как дроны могут помочь в борьбе с этими шарами“, – подчеркнул министр.
По словам Кащюнаса, для разрешения ситуации разрабатываются и законодательные изменения, наделяющие как СОГГ, так и сотрудников Службы общественной безопасности (СОБ) полномочиями по уничтожению метеозондов. По словам министра, в ближайшие дни должны быть найдены решения по блокировке сигнала SIM-карт, используемых в таких шарах-зондах.
В Алитусе, на территории воинского батальона, во вторник вечером был обнаружен метеозонд с прикрепленным к нему черным ящиком.
Представитель Главного комиссариата полиции Алитусского округа Кристина Янулявичене сообщила, что ночью, в 2.51 час., в полицию поступило сообщение Военной полиции о том, что в Алитусе, на улице Улону, на территории полигона Алитусского уланского батальона им. Великой княгини Бируте был замечен приземлившийся метеорологический зонд с прикрепленным к нему черным ящиком.
„Военная полиция продолжит выяснение обстоятельств происшествия“, – сказала Янулявичене.
По словам представителя полиции, пока точно не ясно, что именно было в черном ящике, прикрепленном к метеозонду, однако, есть подозрения, что это может быть контрабанда.
„Обычно это контрабандные сигареты“, – сказала Янулявичене.