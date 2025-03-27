Министр обороны: Польша выслала группу военных и технику для участия в спасательной операции

„Я только что искренне поговорила с моим польским другом и коллегой Владиславом Косиняком-Камышом. Наши ближайшие соседи высылают группу военных с инженерным оборудованием для помощи в поисково-спасательной операции“, – писала в социальной сети X Шакалене.

Напомним, что военные пропали 25 марта в 16.45 ч., на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде пропали четверо военных на гусеничной бронированной ремонтно-эвакуационной машине M88. В среду после обеда стало известно, что M88 Hercules находится в болоте.