2025.03.27 17:40

Министр обороны: Польша выслала группу военных и технику для участия в спасательной операции

 
ELTA
Аугусте Либерите
ru.DELFI.lt
Dovilė Šakalienė, Raimundas Vaikšnoras
Dovilė Šakalienė, Raimundas Vaikšnoras
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Delfi

Вторые сутки идет поисково-спасательная операция на военном полигоне в Пабраде, где пропали четверо американских военных на гусеничной бронемашине. Министр обороны Литвы Довиле Шакалене сказала, что из Польши в Литву выслали группу военных и инженерную технику для помощи в операции.

„Я только что искренне поговорила с моим польским другом и коллегой Владиславом Косиняком-Камышом. Наши ближайшие соседи высылают группу военных с инженерным оборудованием для помощи в поисково-спасательной операции“, – писала в социальной сети X Шакалене.

Напомним, что военные пропали 25 марта в 16.45 ч., на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде пропали четверо военных на гусеничной бронированной ремонтно-эвакуационной машине M88. В среду после обеда стало известно, что M88 Hercules находится в болоте.

Литва заявляет, что расследуют все версии относительно судьбы военных – их тела не найдены.

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