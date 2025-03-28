Министр обороны: на место трагедии прибыл самый мощный в Литве земснаряд

„На Пабрадский полигон уже прибыл самый мощный в Литве земснаряд. Мы надеемся, что с его помощью мы быстрее доберемся до техники“, – написала министр в социальной сети Facebook.

„Этот земснаряд чрезвычайно мощный, его опорные балки достигают 9 метров, поэтому он может работать на больших глубинах. За час он способен перекачать чрезвычайно большой объем смеси твердых частиц и воды“, – подчеркнула она.

Во вторник в 16.45 час. поступило сообщение о пропавших без вести солдатах США и гусеничном транспортном средстве на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде.