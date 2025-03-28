Министр обороны: на место трагедии прибыл самый мощный в Литве земснаряд

„На Пабрадский полигон уже прибыл самый мощный в Литве земснаряд. Мы надеемся, что с его помощью мы быстрее доберемся до техники“, – написала министр в социальной сети Facebook.
„Этот земснаряд чрезвычайно мощный, его опорные балки достигают 9 метров, поэтому он может работать на больших глубинах. За час он способен перекачать чрезвычайно большой объем смеси твердых частиц и воды“, – подчеркнула она.
Во вторник в 16.45 час. поступило сообщение о пропавших без вести солдатах США и гусеничном транспортном средстве на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде.
В среду Литовская армия сообщила о том, что установлено предполагаемое место инцидента, проводится поисково-спасательная операция, ее возглавляет Литовская армия, дополнительно задействованы силы Департамента пожарной безопасности и спасения и других ведомств. Для поиска также были задействованы вертолеты Военно-воздушных сил и Службы охраны государственной границы.
В среду днем ВС США подтвердили, что была обнаружена затонувшая в болоте гусеничная машина M88 Hercules.
Посольство США сообщило, что пропавшие без вести являются военнослужащими 1-й бригады 3-й пехотной дивизии. Инцидент произошел во время плановых тактических учений.Литовские власти утверждают, что в настоящее время отрабатываются все версии относительно судьбы солдат – их тела не найдены.
В среду генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил гибель четырех американских солдат в Литве, однако вскоре его представитель уточнила эту информацию, заверив, что глава Альянса говорил о „появляющихся новостных сообщениях“, но не подтвердил факт гибели.
По данным Европейского командования вооруженных сил США (EUCOM), в настоящее время в Европе размещено около 78 тыс. американских военнослужащих, из них около 37 тыс. – в Германии.
В Литве размещена боевая группа батальона ротационных сил США.