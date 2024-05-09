Министр обороны Литвы: в военных комендатурах зарегистрировалось уже около 2 800 граждан

"На данный момент из неподготовленного резерва (...) за неделю у нас есть 2800. Я думаю, что к выходным у нас обязательно будет 3000. Мои прогнозы были очень скромными, что за период зарегистрируется 4-5 тысяч. Сейчас я улучшаю прогноз до 10 тысяч", – сказал Л. Кащюнас в среду после завершения военных учений.

Как сообщалось ранее, с 1 мая началась регистрация в военных комендатурах мирного времени.

Давая оценку учениям Литовской армии и союзников по НАТО, прошедшим в столице и в Каунасе, глава Министерства национальной обороны (Минобороны) подчеркнул, что решение о включении системы комендатур в мирное время себя оправдало.