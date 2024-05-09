Министр обороны Литвы: в военных комендатурах зарегистрировалось уже около 2 800 граждан

"На данный момент из неподготовленного резерва (...) за неделю у нас есть 2800. Я думаю, что к выходным у нас обязательно будет 3000. Мои прогнозы были очень скромными, что за период зарегистрируется 4-5 тысяч. Сейчас я улучшаю прогноз до 10 тысяч", – сказал Л. Кащюнас в среду после завершения военных учений.
Как сообщалось ранее, с 1 мая началась регистрация в военных комендатурах мирного времени.
Давая оценку учениям Литовской армии и союзников по НАТО, прошедшим в столице и в Каунасе, глава Министерства национальной обороны (Минобороны) подчеркнул, что решение о включении системы комендатур в мирное время себя оправдало.
"Действительно, учения по всей Литве прошли успешно, потому что мы также мобилизовали часть действующего резерва (...), комендантские стрелки, у которых здесь была своя роль, подготовлен резерв, который получал сообщения, и, несомненно, эти создающиеся сейчас (...) комендатуры", – сказал Л. Кащюнас.
"Первые учения, переходящие от мира к военному положению. Действительно, то, что мы увидели здесь и сегодня, и я думаю, извлеченный урок заключается и в том, что это решение подтолкнуть к подготовке комендатур еще в мирное время (...) это то, что нам нужно", – заверил министр.
По словам Л. Кащюнаса, по завершении учений предстоит дальнейшая работа, связанная с деятельностью системы комендатур. По словам министра, необходимо будет спланировать численность бойцов комендатур, размеры подразделений, решить, какие объекты они будут охранять и т. д.
"На следующих этапах необходимо будет провести инвентаризацию более четкой картины об этих объектах и на основе этого рассчитать, сколько тех тыловых сил потребуется", — добавил он.
Как утверждает начальник Литовской военной академии Алмантас Лейка, учения были чрезвычайно полезны для солдат, принимавших в них участие. По его словам, среди функций, которые выполняли представители армии, была охрана важных объектов.
"В первую очередь, реквизиция имущества, охрана важных объектов, соблюдение комендантского часа. Пожалуй, самое главное – наладить взаимодействие с администрацией Вильнюсского городского самоуправления и всеми другими учреждениями, которые действуют в муниципалитете", – сказал А. Лейка на состоявшейся в среду пресс-конференции.
"Польза, которую мы получили от всех этих учений – отличная. Что мы вынесли из этих учений, так это то, что во время следующих учений мы сможем сказать друг другу, давайте делать так, как делали во время тех учений", — добавил он.