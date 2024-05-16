Министр обороны Литвы: в комендатурах уже зарегистрировались около 3200 граждан

"По состоянию на понедельник у нас их было 3070. Могу с уверенностью сказать, что на эту минуту у нас 3200 наших патриотов Литовской Республики, которые зарегистрировались в комендатурах", – сообщил в четверг Л. Кащюнас в эфире радиостанции Žinių radijas.
"На мой взгляд, это действительно превзошло все мои ожидания. Я рад", – добавил он.
Л. Кащюнас напомнил, что регистрация в комендатуры продлится до конца августа. Осенью вместе с комендантскими стрелками и примерно 10 тыс. военнослужащих готового резерва начнется процесс военной подготовки.
"Если мы создадим эту тыловую систему, в которой будет 20 тыс. или более 20 тыс. человек – думаю, это будет хороший результат", – отметил министр национальной обороны.
В мирное время военную подготовку комендантских подразделений будут обеспечивать Добровольческие силы охраны края (ДСОК).
По данным министерства, зарегистрировавшиеся будут приглашаться на учения в составе воинских частей военных комендатур от 3 до 10 дней в году. На время учений предполагается обеспечение оружием и экипировкой.
В случае войны граждане, включенные в комендантские списки и получившие воинские навыки, будут участвовать в обороне своего города или района, охранять важные объекты в своей жилой среде, КПП, обеспечивать соблюдение комендантского часа, участвовать в процессе реквизиции имущества, следить за местностью, бороться с незаконными вооруженными формированиями или выполнять другие задачи, поставленные Литовской армией.