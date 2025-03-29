Министр обороны Литвы: в идеальном случае мы сможем увидеть прогресс в течение нескольких часов

„В настоящее время ведется подготовка к прибытию дорожного земснаряда, также известного как „паук“. Эта чрезвычайно большая и мощная единица техники не могла прибыть по уже подготовленному маршруту, ей пришлось двигаться в обход. Оборудование такого размера не может двигаться очень быстро, земснаряд движется на очень низкой скорости. Впереди идущий экскаватор пытается улучшить подъездной путь, ведутся работы по расчистке пути. Тем временем наши водолазы попытались снова погрузиться, но вокруг затонувшей техники все ещё слишком много ила, поэтому они пока ничего больше сделать не могут“, — пишет министр.
Как утверждается, вчера экскаватор уже задевал металл, копая вокруг техники. „Были предприняты усилия по дополнительному выкапыванию ила, чтобы по прибытии земснаряда можно было как можно быстрее начать откачку“.
Надеемся, что земснаряд прибудет к месту происшествия в ближайшее время. „Когда земснаряд „заползет“ в болото, он начнет смешивать ил с водой, чтобы создать пригодную для откачки массу. С этого момента мы надеемся увидеть прогресс в течение нескольких часов. Это идеальный сценарий. Прибывшие польские солдаты имеют опыт в подобных случаях и делятся советами, но и они, и американцы признают, что местность очень неудобная. Надеемся, что утром нам удастся зацепить затонувшую технику. Все оборудование, которое понадобится, когда земснаряд начнет работу, уже подготовлено, ждем его прибытия, начнем откачку“, — сообщает Д. Шакалене.