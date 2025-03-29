Министр обороны Литвы: в идеальном случае мы сможем увидеть прогресс в течение нескольких часов

„В настоящее время ведется подготовка к прибытию дорожного земснаряда, также известного как „паук“. Эта чрезвычайно большая и мощная единица техники не могла прибыть по уже подготовленному маршруту, ей пришлось двигаться в обход. Оборудование такого размера не может двигаться очень быстро, земснаряд движется на очень низкой скорости. Впереди идущий экскаватор пытается улучшить подъездной путь, ведутся работы по расчистке пути. Тем временем наши водолазы попытались снова погрузиться, но вокруг затонувшей техники все ещё слишком много ила, поэтому они пока ничего больше сделать не могут“, — пишет министр.