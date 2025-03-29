2025.03.29 17:08

Министр обороны Литвы: ил откачивают осторожно, солдаты могли выпасть из бронемашины

 
ru.DELFI.lt

В субботу Литовская армия сообщила о продвижении поисково-спасательной операции по обнаружению пропавших американских солдат на полигоне в Пабраде.

Кабели уже готовы для подключения оборудования, а экскаватор готовит подход для земснаряда, который создаст условия для погружения водолазов и присоединения кабелей к бронемашине.

Позже стало известно, что к спасательной операции присоединились американские водолазы из Испании.

Около 15:30 министр обороны Довиле Шакалене заявила, что ситуация остается крайне сложной.

Šeštadienį Pabradės poligone tęsiasi dingusių JAV karių paieškos ir gelbėjimo operacija: pasitelktos žemsiurbės

„Мы не прогнозируем время, мы просто работаем без остановок“, — рассказали в Литовской армии.

Ил удаляют с максимальной осторожностью

По словам министра, сейчас в работе задействованы два земснаряда. Осадок откачивают очень аккуратно, поскольку неизвестно, находятся ли солдаты внутри бронемашины или вне.

„На суше все идет медленнее, чем хотелось бы. Например, прикрепление понтонов к „пауку“ с обеих сторон, чтобы он не затонул, занимает больше часа. Мы сталкиваемся с ситуацией, когда многое приходится делать впервые, особенно в такой сложной местности. Глубина болота достигает порядка 15 метров, а по ходу работы мы обнаруживаем новые трудности“, — пояснила Шакалене.

Она добавила, что некоторые системы не могут быть использованы, так как существует вероятность, что рядом с затонувшей бронетехникой могут находиться солдаты.

„Мы не можем позволить себе ошибок. Откачка ила продолжается, объем извлеченного осадка уже огромный, но трудно сказать, когда водолазы смогут погружаться. Литовские и американские водолазы готовы, у нас есть все необходимое оборудование, но работы еще очень много“, — подчеркнула министр.

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