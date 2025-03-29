Министр обороны Литвы: ил откачивают осторожно, солдаты могли выпасть из бронемашины

Кабели уже готовы для подключения оборудования, а экскаватор готовит подход для земснаряда, который создаст условия для погружения водолазов и присоединения кабелей к бронемашине.
Позже стало известно, что к спасательной операции присоединились американские водолазы из Испании.
Около 15:30 министр обороны Довиле Шакалене заявила, что ситуация остается крайне сложной.
„Мы не прогнозируем время, мы просто работаем без остановок“, — рассказали в Литовской армии.
Ил удаляют с максимальной осторожностью
По словам министра, сейчас в работе задействованы два земснаряда. Осадок откачивают очень аккуратно, поскольку неизвестно, находятся ли солдаты внутри бронемашины или вне.
„На суше все идет медленнее, чем хотелось бы. Например, прикрепление понтонов к „пауку“ с обеих сторон, чтобы он не затонул, занимает больше часа. Мы сталкиваемся с ситуацией, когда многое приходится делать впервые, особенно в такой сложной местности. Глубина болота достигает порядка 15 метров, а по ходу работы мы обнаруживаем новые трудности“, — пояснила Шакалене.
Она добавила, что некоторые системы не могут быть использованы, так как существует вероятность, что рядом с затонувшей бронетехникой могут находиться солдаты.
„Мы не можем позволить себе ошибок. Откачка ила продолжается, объем извлеченного осадка уже огромный, но трудно сказать, когда водолазы смогут погружаться. Литовские и американские водолазы готовы, у нас есть все необходимое оборудование, но работы еще очень много“, — подчеркнула министр.