Министр обороны Литвы: ил откачивают осторожно, солдаты могли выпасть из бронемашины

Кабели уже готовы для подключения оборудования, а экскаватор готовит подход для земснаряда, который создаст условия для погружения водолазов и присоединения кабелей к бронемашине.

Позже стало известно, что к спасательной операции присоединились американские водолазы из Испании.

Около 15:30 министр обороны Довиле Шакалене заявила, что ситуация остается крайне сложной.

„Мы не прогнозируем время, мы просто работаем без остановок“, — рассказали в Литовской армии.

Ил удаляют с максимальной осторожностью

По словам министра, сейчас в работе задействованы два земснаряда. Осадок откачивают очень аккуратно, поскольку неизвестно, находятся ли солдаты внутри бронемашины или вне.