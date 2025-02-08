Министр обещает изменения в налоге на недвижимость: возможно снизят порог необлагаемого налогом имущества

„Мы представим две альтернативы. (...) Первая альтернатива – это модель, уже рассмотренная в Сейме, где порог налогообложения – полтора размера медианы. (...) Вторая альтернатива – это расширение существующей модели, которая в настоящее время применяется к дорогой некоммерческой недвижимости“, - рассказал Шаджюс порталу 15min.
„Один из вариантов – расширить эту систему, снизить порог необлагаемого налогом имущества, но очевидно, что к этому более дешевому имуществу должна применяться значительно более низкая ставка“, - добавил он.
По словам министра, за счет расширения базы действующего налога на недвижимость жилье будет облагаться налогом на основе его стоимости, независимо от того, является ли оно первым жильем.
Однако министр заверил, что налог не станет всеобщим. По его словам, такое предложение создаст дополнительную нагрузку на менее обеспеченных граждан и увеличит расходы государства на налоговое администрирование.
В настоящее время ставка налога на недвижимость составляет от 0,5 до 3% от налоговой стоимости недвижимости. Муниципальные советы устанавливают конкретную ставку налога на недвижимость.