Министр обещает изменения в налоге на недвижимость: возможно снизят порог необлагаемого налогом имущества

„Мы представим две альтернативы. (...) Первая альтернатива – это модель, уже рассмотренная в Сейме, где порог налогообложения – полтора размера медианы. (...) Вторая альтернатива – это расширение существующей модели, которая в настоящее время применяется к дорогой некоммерческой недвижимости“, - рассказал Шаджюс порталу 15min.

„Один из вариантов – расширить эту систему, снизить порог необлагаемого налогом имущества, но очевидно, что к этому более дешевому имуществу должна применяться значительно более низкая ставка“, - добавил он.