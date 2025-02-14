Министр об общественном электроснабжении: самых бедных потребителей уже обеспечивают бесплатным электричеством

„Это шаг назад. Потому что для уязвимых потребителей уже давно запущена схема, которая осуществляется через ILTE (национальный банк развития), где предусмотрено, чтобы все уязвимые и неимущие граждане нашей страны могли получать электроэнергию бесплатно после реализации муниципалитетами программы энергетических сообществ“, – сказал в четверг Крейвис, подчеркнув, что после возвращения к общественному снабжению самым бедным гражданам вновь придется платить за электроэнергию.