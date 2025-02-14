Министр об общественном электроснабжении: самых бедных потребителей уже обеспечивают бесплатным электричеством

„Это шаг назад. Потому что для уязвимых потребителей уже давно запущена схема, которая осуществляется через ILTE (национальный банк развития), где предусмотрено, чтобы все уязвимые и неимущие граждане нашей страны могли получать электроэнергию бесплатно после реализации муниципалитетами программы энергетических сообществ“, – сказал в четверг Крейвис, подчеркнув, что после возвращения к общественному снабжению самым бедным гражданам вновь придется платить за электроэнергию.
„Проблема неимущих людей уже решена посредством энергетических сообществ“, – добавил он.
По словам политика, чтобы помочь около 180 000 неимущих граждан на эту программу было выделено около 200 млн евро. Согласно этому финансированию ILTE, муниципалитеты, объединившиеся в энергетические сообщества, могут получить льготный кредит на установку собственной солнечной или ветряной электростанции, что позволяет жителям полностью обеспечить себя энергией.
„Есть выделенные ILTE деньги, более 200 млн евро, чтобы те люди, которые живут в нищете, около 180 000 граждан, получали электроэнергию от парков возобновляемой энергетики не со скидкой, а бесплатно“, – сказал Крейвис.
Не менее 30% произведенной таким образом электроэнергии, предоставляется лицам, испытывающим энергетическую бедность, другая часть остается для удовлетворения потребностей муниципалитета, муниципальных учреждений или предприятий.
По словам Крейвиса, в предложениях нынешнего министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса о возвращении самых бедных граждан к общественному снабжению не учитываются возможности этой программы.
„Либо министр не знаком с программой, либо он планирует распределить деньги ещё куда-то“, – отметил депутат Сейма.
В четверг министр энергетики Жигимантас Вайчюнас представил предложения, согласно которым самые мелкие и наиболее уязвимые потребители смогут вернуться к общественному снабжению к январю 2030 года.
В случае принятия этих изменений, ценообразование общественного поставщика Ignitis может применяться к уязвимым, малоимущим жителям, получающим социальную поддержку, и лицам с ограниченными возможностями. Между тем, самыми мелкими потребителями будут считаться жители, потребляющие до 1000 киловатт-часов (кВтч) электроэнергии в год.
В настоящее время насчитывается около 165 000 потребителей, пользующихся социальной поддержкой, что составляет около 10% всех бытовых потребителей, а общее количество с социально поддерживаемыми лицами с ограниченными возможностями не превышает 200 000.