Министр: нуждающимся жителям на продукты питания и средства гигиены будет выделяться около 100 евро в год

По словам Навицкене, стоимость продуктов питания и средств гигиены, выдаваемых нуждающимся жителям, составляет 60 евро в год, поэтому, перейдя на карты, можно будет получить большую пользу.

"Конкретная сумма выяснится в январе, она будет зависеть от количества обратившихся людей. Сейчас на продовольственные пакеты мы выделяем около 60 евро в год. (...) Однако такое финансовое выражение более выгодно для каждого человека, чем сейчас при раздаче продовольственных пакетов", - сказала LRT Навицкене.

"Хотя конкретной суммы нет, мы предварительно подсчитываем, что она может составлять около 100 евро в год", - подчеркнула она.

Также, по словам министра, Европейское агентство социального фонда (ESFA) уже заключило договоры со многими действующими в Литве торговыми сетями, поэтому с 1 декабря лица, получившие социальные карты, смогут видеть, в каких магазинах они смогут ими воспользоваться.

Гурявичюс: мы предоставим людям возможность 4 раза получить продукты