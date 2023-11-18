Министр: нуждающимся жителям на продукты питания и средства гигиены будет выделяться около 100 евро в год

По словам Навицкене, стоимость продуктов питания и средств гигиены, выдаваемых нуждающимся жителям, составляет 60 евро в год, поэтому, перейдя на карты, можно будет получить большую пользу.
"Конкретная сумма выяснится в январе, она будет зависеть от количества обратившихся людей. Сейчас на продовольственные пакеты мы выделяем около 60 евро в год. (...) Однако такое финансовое выражение более выгодно для каждого человека, чем сейчас при раздаче продовольственных пакетов", - сказала LRT Навицкене.
"Хотя конкретной суммы нет, мы предварительно подсчитываем, что она может составлять около 100 евро в год", - подчеркнула она.
Также, по словам министра, Европейское агентство социального фонда (ESFA) уже заключило договоры со многими действующими в Литве торговыми сетями, поэтому с 1 декабря лица, получившие социальные карты, смогут видеть, в каких магазинах они смогут ими воспользоваться.
Гурявичюс: мы предоставим людям возможность 4 раза получить продукты
Гурявичюс пояснил, что после выдачи нуждающимся социальных карт, организация продолжит свою деятельность, раздавая в своих отделениях товары с заканчивающимся или коротким сроком годности, полученные из магазинов и фермерских хозяйств. По его словам, это будет место, где такие лица смогут получить продукты питания еще как минимум 4 раза, члены малообеспеченных семей смогут посещать их еще чаще.
"Первоначально люди получали продуктовые наборы 6 раз в год, на карточки будет переводиться 4 раза. Мы предоставляем возможность посетить отделения выдачи продуктов еще 4 раза в год. Если в семье 4 человека, то они будут получать продукты примерно 4 раза в квартал. Это значит, что в год будут получать более 20 кг продуктов и карточку", - отметил он.
Напомним, что, по данным Министерства социальной защиты и труда, малоимущие жители, получившие социальные карты, со следующего года, сами будут решать, где и какие продукты и товары покупать. По мнению министерства, такая система будет более удобной, и жителям не придется стоять в очередях.
С помощью социальной карты можно будет приобрести все продукты питания и другие необходимые потребительские товары – средства личной гигиены, предметы домашнего обихода, бытовую химию, детские товары, одежду, обувь и другие. Будет запрещена покупка алкогольных напитков, табачных изделий и лотерейных билетов. Также невозможно будет оплатить услуги, предоставляемые третьими лицами.
Планируется, что деньги на карты будут переводиться 4 раза в год: 15 марта, 15 июня, 15 сентября и 15 декабря. Использовать лимиты, установленные по картам, можно с момента получения до 15 марта следующего календарного года. Обналичить деньги с такой карты нельзя.
Министерство информирует, что право на получение социальной карты имеют лица, чей средний ежемесячный доход на одного члена семьи в настоящее время не превышает 235,50 евро в месяц. Исключение, когда среднемесячная сумма на одного члена семьи может быть выше, будут определять администрацией самоуправления.
В министерстве также отмечают, что одна семья может иметь одну социальную карту, но если в семье есть больше совершеннолетних лиц, учащихся в других городах, им может быть выдана отдельная карточка.