Министр: на национальном уровне использование телефонов в школе ограничили бы в случае острой необходимости

„Если бы появилась острая необходимость в ограничении мобильных телефонов в школах на национальном уровне, не исключаю, возможности дискуссии в обществе и принятия единого порядка для всех школ“, – сказала министр.
Сейчас этот вопрос решают сами школы, устанавливая внутренний порядок. В отдельных школах использование телефонов запрещено.
По словам Поповене, в таких школах установлены случаи, когда родителям надо связаться с ребенком, если возникает такая необходимость во время уроков.
В отчете ЮНЕСКО за 2023 год призывают использовать гаджеты в школах только тогда, когда они нужны для учебного процесса.
„Смартфоны в школах могут помочь учебе, н могут и отвлекать внимание. Школа решает вопрос их использования с учетом ситуации своих учеников, родителей, всей общины“, – сказала Поповене.
Часть стран уже ограничивает или планирует ограничить использование телефонов в школах. По данным ЮНЕСКО, больше 60 стран запрещают использование телефонов в школах и в классах.
Во Франции запрет вступил в 2018 году.
Поскольку все больше исследований показывают, какой вред это приносит детям, в Европе эта проблема стала очень актуальной.
В Швеции детям до 2 лет нельзя давать смотреть телевизор и пользоваться гаджетами, а детям более старшего возраста разрешается проводить у экранов ограниченное время.
В Великобритании оператор мобильной связи EE информировал родителей, что они не должны давать смартфоны детям младше 11 лет.
С мая запрет на пользование смартфонами детям до 6 класса был принят и в школах Латвии.