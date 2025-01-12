2025.01.12 13:32

Министр: на национальном уровне использование телефонов в школе ограничили бы в случае острой необходимости

 
ru.DELFI.lt
Mokykla
Mokykla
ФОТО: Shutterstock

Новый министр образования Литвы Раминта Поповене сказала, что на национальном уровне использование телефонов в школе ограничили бы только в случае острой необходимости, пишет портал madeinvilnius.lt со ссылкой на BNS.

„Если бы появилась острая необходимость в ограничении мобильных телефонов в школах на национальном уровне, не исключаю, возможности дискуссии в обществе и принятия единого порядка для всех школ“, – сказала министр.

Сейчас этот вопрос решают сами школы, устанавливая внутренний порядок. В отдельных школах использование телефонов запрещено.

По словам Поповене, в таких школах установлены случаи, когда родителям надо связаться с ребенком, если возникает такая необходимость во время уроков.

В отчете ЮНЕСКО за 2023 год призывают использовать гаджеты в школах только тогда, когда они нужны для учебного процесса.

„Смартфоны в школах могут помочь учебе, н могут и отвлекать внимание. Школа решает вопрос их использования с учетом ситуации своих учеников, родителей, всей общины“, – сказала Поповене.

Часть стран уже ограничивает или планирует ограничить использование телефонов в школах. По данным ЮНЕСКО, больше 60 стран запрещают использование телефонов в школах и в классах.

Во Франции запрет вступил в 2018 году.

Поскольку все больше исследований показывают, какой вред это приносит детям, в Европе эта проблема стала очень актуальной.

В Швеции детям до 2 лет нельзя давать смотреть телевизор и пользоваться гаджетами, а детям более старшего возраста разрешается проводить у экранов ограниченное время.

В Великобритании оператор мобильной связи EE информировал родителей, что они не должны давать смартфоны детям младше 11 лет.

С мая запрет на пользование смартфонами детям до 6 класса был принят и в школах Латвии.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии