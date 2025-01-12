Министр: на национальном уровне использование телефонов в школе ограничили бы в случае острой необходимости

„Если бы появилась острая необходимость в ограничении мобильных телефонов в школах на национальном уровне, не исключаю, возможности дискуссии в обществе и принятия единого порядка для всех школ“, – сказала министр.

Сейчас этот вопрос решают сами школы, устанавливая внутренний порядок. В отдельных школах использование телефонов запрещено.

По словам Поповене, в таких школах установлены случаи, когда родителям надо связаться с ребенком, если возникает такая необходимость во время уроков.

В отчете ЮНЕСКО за 2023 год призывают использовать гаджеты в школах только тогда, когда они нужны для учебного процесса.