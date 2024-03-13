Министр МВД: нападение на российского оппозиционера Волкова оценивается серьезно

"Ситуация оценивается серьезно, но в то же время спокойно, службы делают свою работу, проверяются различные версии", - сказала А. Билотайте на пресс-конференции в среду.

По ее словам, подобные провокации стали повседневностью, их может становиться больше.

Она считает, что подобные провокации могут усилиться по мере приближения псевдовыборов президента России, поэтому, призвала министр, общественность должна быть более бдительной.

"Мы должны осознавать, что, хотя я действительно вижу, что мы становимся устойчивыми к разным уровням провокаций, мы точно не боимся нападений и не поддаемся запугиванию, цель провокаций – создать недоверие и тревогу в нашем обществе, я верю и вижу, что наше общество устойчиво, и призываю этого придерживаться", - сказала А. Билотайте.

По ее словам, после этого инцидента уровень угроз в Литве не увеличился.