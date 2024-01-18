Министр: конечная цель – сделать ж/д маршрут Вильнюс-Таллинн непрерывным

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Marius Skuodis
Marius Skuodis
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Министр коммуникаций и транспорта Марюс Скуодис утверждает, что планируемая в будущем поездка между Вильнюсом и Таллинном должна происходить без пересадки на другой поезд.

По его словам, министры стран Балтии обсуждают этот вопрос, но все будет зависеть от пропускной способности железной дороги и договоренности между латвийцами и эстонцами.

"Этот вопрос постоянно обсуждается, мы начали с Риги, цель – объединить Таллинн. Сейчас эти вопросы решаются не министрами, на более низком уровне. Но мы между странами Балтии, три министра, встречаемся довольно регулярно, независимо от того, куда мы едем", - сказал М. Скуодис в среду перед заседанием правительства.

"Конечная цель (маршрут до Таллинна без пересадок – ELTA) еще до "Rail Baltica". Все будет зависеть от согласия латвийцев и эстонцев и возможностей самих железных дорог выделить такой поезд, потребуется не один. Естественно, конечная цель – непрерывный маршрут и не один поезд в день", - подчеркнул он.

В конце прошлого года стартовал первый рейс поезда по маршруту Вильнюс-Рига.

Прямые поезда ходят ежедневно – пассажирская транспортная компания "LTG Link" группы LTG приглашает отправляться из Вильнюса утром, а из Риги – во второй половине дня каждый день.

Поездка на поезде между двумя столицами занимает около 4 час. 15 мин.

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