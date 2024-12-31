Министр иностранных дел принял участие в церемонии зажжения шестой Ханукальной свечи

„Безопасность Литвы сегодня не ограничивается нашим военным потенциалом и членством в международных организациях. Безопасность нашей страны – это также сила нашего общества, его единство и способность благоприятствовать взаимопониманию и товариществу. Еврейская община Литвы является ярким доказательством того, что безопасной является та страна, где уважение к многообразию становится источником силы“, — цитируется в сообщении министр.

Глава литовской дипломатии также отметил, что с усложнением геополитической ситуации в мире и регионе необходимо еще больше беречь, защищать и лелеять ценности, создающие мир и стабильность.