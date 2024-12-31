2024.12.31 07:23

Министр иностранных дел принял участие в церемонии зажжения шестой Ханукальной свечи

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Chanuka, žydai, bendruomenė, holokaustas, genocidas, antisemitizmas
Chanuka, žydai, bendruomenė, holokaustas, genocidas, antisemitizmas
ФОТО: DELFI / Kiril Čachovskij

В понедельник министр иностранных дел Кястутис Будрис принял участие в церемонии зажжения шестой Ханукальной свечи, организованной Еврейской общиной Литвы. По его словам, традиции и наследие этой общины являются неотъемлемой частью литовской идентичности.

„Безопасность Литвы сегодня не ограничивается нашим военным потенциалом и членством в международных организациях. Безопасность нашей страны – это также сила нашего общества, его единство и способность благоприятствовать взаимопониманию и товариществу. Еврейская община Литвы является ярким доказательством того, что безопасной является та страна, где уважение к многообразию становится источником силы“, — цитируется в сообщении министр.

Глава литовской дипломатии также отметил, что с усложнением геополитической ситуации в мире и регионе необходимо еще больше беречь, защищать и лелеять ценности, создающие мир и стабильность.

В ходе мероприятия министр также поблагодарил Еврейскую общину Литвы за вклад в жизнь государства, усилия по укреплению культуры, памяти и международного престижа нашей страны.

Kęstutis Budrys

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