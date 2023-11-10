Министр экономики и инноваций Литвы: необходимо популяризировать местный туризм

Для достижения этих целей представители частного и государственного туристического сектора приступили к созданию путеводителя туризма Литвы на период до 2030 года, в котором будут указаны приоритеты развития туризма, поставленные задачи и средства их решения.
"Поскольку мировой туризм быстро возвращается к допандемическому уровню, Литва не отстает от тенденций – мы прогнозируем, что в этом году мы примем около 1,3 млн иностранных туристов. Поэтому нам нужно работать последовательно, стимулируя туристические потоки, находя новые рынки и популяризируя местный туризм", - сказала министр на Литовском туристическом форуме, который проводится уже в девятый раз.
Творческий процесс продолжится в рамках первого туристического хакатона, целью которого будет содействие применению современных технологий и инноваций в решении вызовов, возникающих в сфере туризма. Впервые в истории туристическое мероприятие, на котором государственный и частный сектор будут совместно создавать будущее туризма, проходит в течение трех дней – с четверга по субботу. В Литовском туристическом форуме примут участие как литовские, так и зарубежные участники туристической экосистемы.
"В этом году мы собрались не только для того, чтобы услышать тенденции туристического сектора, но и для того, чтобы совместно создать важнейший туристический документ и почтить самых достойных представителей туризма, которые помогают обеспечить устойчивое развитие этого сектора. Приветствую всех участников туристической экосистемы, которые поощряют все больше литовцев и иностранцев выбирать Литву в качестве туристического направления", - сказал заместитель министра экономики и инноваций Каролис Жямайтис.
По данным министерства, туристический сектор Литвы в этом году получил международное признание – из 160 стран мы вместе с 32 другими странами были избраны в Исполнительный совет Всемирной туристской организации ООН до 2027 года.
Наша страна также подписала соглашения о сотрудничестве в сфере туризма с Южной Кореей и Султанатом Оман. В этом году Литва отмечает 20-летие своего членства во Всемирной туристической организации ООН.