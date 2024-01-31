Министр: директор сети заправок Jozita на расчетных листах мог бы указывать, что зарплаты увеличились благодаря властям

"Если Jozita такая принципиальная в вопросе повышения и снижения налогов, я думаю, она могла бы в расчетных листах своих 220 работников, большая часть которых получает минимум, писать, что их зарплаты увеличились благодаря тому, что правительство уменьшило налоги для работников", – сказал в среду Гентвилас.
"Если владельцы Jozitа такие принципиальные, просим их внести в расчетные листки информацию о том, что эта власть повысила зарплату всем ее работникам, не благодаря руководству компании, а потому что снизила налоги для работников", – продолжил министр.
Бизнес в Литве был возмущен повышением цен на сжиженный газ – жители, покупающие газовые баллоны на заправках сети Jozita, с начала января получают кассовые чеки, в которых упоминается, что цена выросла по вине правящих партий (сначала упоминали только Союз отечества-Христианских демократов Литвы).
Гентвилас уже комментировал эту ситуацию и напомнил, что Jozita продолжает торговлю с Россией и импортирует газ оттуда.
Напомним, что в феврале на внеочередной парламентской сессии правящие намерены снизить акциз на газ с 304 до 41 евро за тонну.
По словам Гентвиласа, это стало возможным после того, как ЕС ввел санкции на российский сжиженный нефтяной газ.
Государственная налоговая инспекция отмечает, что чеки Jozita вводят жителей в заблуждение.
"Это нарушает требования законов к кассовым чекам, поскольку нет конечной стоимости товара", – сказал представитель ГНИ Роландас Пунцявичюс.
ГНИ сначала рекомендует главе сети внести поправки в чеки, иначе его ждет штраф. "Размер штрафа от 90 до 180 евро", – заметил специалист.