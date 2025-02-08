Министерство: труппа Kyiv Grand Ballet не является представителем Украины

„Украинская сторона не поддерживает выступления украинских артистов и трупп, связанные с произведениями российских авторов, и призывает рассматривать подобные псевдоукраинские, пророссийские творческие проекты как унижающие субъектность украинского народа и его культурное наследие“, - говорится в письме посольства, переданном Министерству иностранных дел.
В посольстве также отметили, что это не единичный случай использования балетными труппами знака Национальной оперы Украины.
По ее словам, такие труппы, как Das Nationalballett Kiew, Ballet de Kiev, Kiev Grand Ballett, Kyiv City Ballet, Nasjonalballetten fra Kyiv, Ukraine Classic Ballet и т. д. не имеют никакого отношения к Национальной опере Украины.
Delfi сообщал, что министерство обратилось в Департамент государственной безопасности (ДГБ) с просьбой дать оценку корням труппы, которая будет исполнять балет „Лебединое озеро“ в Литве и позиционирующая себя как украинская.
„У нас возникли вопросы по этому балету, и поэтому в конце января я лично обратилась в ДГБ с просьбой дать оценку или рекомендации по этому поводу. К сожалению, ответа нет“, - заявила советник министра культуры Рамуне Вайчюлите в комментарии, отправленном порталу.
В феврале труппа Kyiv Grand Ballet планирует представить в Литве балет „Лебединое озеро“. В описании мероприятия отмечается, что этот балет никак не связан с текущими военными конфликтами. Однако финские СМИ выдвинули версию, что истинные корни труппы следует искать не в Украине, а в России.