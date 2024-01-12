Министерство рассматривает исключения в установке акциза на газ: бизнес рад, эксперты критикуют позицию

Идет лишь вторая неделя Нового года, но Министерство охраны природы уже пересматривает свою позицию и намерено корректировать налоги.

Сеть заправочных станций Jozita в кассовых чеках покупателей баллонов указывает, что в подорожании виноваты правящие партии (сначала указывались только консерваторы).

Этот газ широко используется в пищевой промышленности, особенно на птичниках и в молочных хозяйствах, а также в сфере общепита. Газовые баллоны часто используют жители районов.

С 1 января 2024 года на сжиженный нефтяной газ был введен акциз в размере 304 евро за тонну. По этой причине 50 л (21-килограммовый) газовый баллон подорожал на 8 евро.

В Литве сжиженный нефтяной газ какое-то время был более дешевой альтернативой природного газа, поскольку не облагался акцизом, а в 2022 году после повышения цен на природный газ, природный газ стал очень дорогим (был в 3 раза дороже нефтяного).

"После дискуссий мы решили еще раз пересмотреть акциз и обсудить аргументы, возможно, можно будет дифференцировать акциз по группам потребителей и повышать его постепенно", – указала пресс-секретарь министра Симонаса Гентвиласа Айсте Жилинскене. Подробности предложения министерство пока не комментирует.

Ранее министерство утверждало, что акциз был введен, поскольку этого требует "зеленый курс". Гентвилас упоминал также, что с начала войны в Украине вырос импорт этого газа из России.

Минфин указал, что влияние поправок на бюджет можно будет оценить только тогда, когда они появятся.

Налоговый эксперт компании EY Ирмантас Мисюнас напомнил, что введение акцизов связано с требованиями ЕС. Он напомнил, что проект поправок появился в 2021 г.