Министерство распределило финансирование 124 литовским школам, действующим за рубежом

„Литовские школы крайне нуждаются в поддержке и Литвы. Мы планируем и дальше укреплять отношения между Литовским государством и школами за рубежом, а также расширять помощь школам. Литовские школы должны оставаться активными и сильными, потому что для некоторых семей, живущих за границей, это, пожалуй, единственная связь с Литвой“, - в сообщении утверждает вице-министр образования, науки и спорта Йонас Петкявичюс.