2025.02.08 07:06

Министерство распределило финансирование 124 литовским школам, действующим за рубежом

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Technologijos mokyklose
Technologijos mokyklose
ФОТО: Scanpix

В этом году Министерство образования, науки и спорта выделило финансирование 124 работающим за рубежом литовским школам, в которых обучается более 7000 школьников.

Как указывает министерство, государственная поддержка предусмотрена для школ, расположенных в Германии, Великобритании, США, Турции, Уругвае, Тайване, Японии, Сингапуре, Норвегии, Швеции, Объединенных Арабских Эмиратах, Исландии, Италии, Армении, Казахстане, Австралии, Аргентине, Ирландии, Франции и других странах.

„Литовские школы крайне нуждаются в поддержке и Литвы. Мы планируем и дальше укреплять отношения между Литовским государством и школами за рубежом, а также расширять помощь школам. Литовские школы должны оставаться активными и сильными, потому что для некоторых семей, живущих за границей, это, пожалуй, единственная связь с Литвой“, - в сообщении утверждает вице-министр образования, науки и спорта Йонас Петкявичюс.

Ежегодно литовским школам за рубежом выделяется 1,7 млн евро. В прошлом году было профинансировано в общей сложности 90 учреждений неформального образования.

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