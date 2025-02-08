Министерство распределило финансирование 124 литовским школам, действующим за рубежом

Как указывает министерство, государственная поддержка предусмотрена для школ, расположенных в Германии, Великобритании, США, Турции, Уругвае, Тайване, Японии, Сингапуре, Норвегии, Швеции, Объединенных Арабских Эмиратах, Исландии, Италии, Армении, Казахстане, Австралии, Аргентине, Ирландии, Франции и других странах.
„Литовские школы крайне нуждаются в поддержке и Литвы. Мы планируем и дальше укреплять отношения между Литовским государством и школами за рубежом, а также расширять помощь школам. Литовские школы должны оставаться активными и сильными, потому что для некоторых семей, живущих за границей, это, пожалуй, единственная связь с Литвой“, - в сообщении утверждает вице-министр образования, науки и спорта Йонас Петкявичюс.
Ежегодно литовским школам за рубежом выделяется 1,7 млн евро. В прошлом году было профинансировано в общей сложности 90 учреждений неформального образования.