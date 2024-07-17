Министерство призывает поторопиться – для подачи заявлений на обучение в вузах осталась всего неделя

Заявки на поступление уже подали почти 19 тыс. молодых людей. По данным министерства, в этом году увеличилось количество поступающих на программы педагогики и сестринского дела.
„Хотя поступающие наиболее активно подают заявки в последнюю неделю, мы уже наблюдаем отличные тенденции в сферах педагогики и сестринского дела, которые остаются в числе приоритетных для государства направлений. У нас много людей, заинтересованных в изучении педагогики детства, но мы побуждаем поступающих выбирать и самые востребованные программы по педагогике“, - говорит заместитель министра образования, науки и спорта Юстас Нугарас.
По его словам, наибольшим спросом сейчас пользуются специалисты в области инженерии, информационных и коммуникационных технологий.
„Поскольку Литва все больше ориентируется на развитие высокотехнологичных секторов, для достижения более быстрого экономического прогресса растет потребность в инженерах и компьютерных специалистах. Эти специальности будут пользоваться большим спросом на нашем рынке труда в ближайшие годы, поэтому мы призываем больше молодых людей выбирать эти перспективные специальности“, - цитируется в сообщении замминистра.
По данным министерства, в десятку наиболее популярных программ поступающих входят шесть педагогических программ. Остальные места в десятке занимают программы обучения медсестер общей практики и программа обучения косметологии.
В этом году будущие студенты вузов также выбирают программы обучения медицины, психологии, юриспруденции, специальной педагогики и логопедии. Приоритетные программы также включают ветеринарию, стоматологию и международный бизнес.
Министерство напоминает, что заявления о приеме в высшие учебные заведения можно подать в информационной системе LAMA BPO до 12.00 час. 24 июля. Приглашения на обучение абитуриенты получат до 12.00 час. 31 июля.
Первый этап дополнительного приема пройдет с 5 по 8 августа, второй этап – с 19 по 22 августа.