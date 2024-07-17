Министерство призывает поторопиться – для подачи заявлений на обучение в вузах осталась всего неделя

Заявки на поступление уже подали почти 19 тыс. молодых людей. По данным министерства, в этом году увеличилось количество поступающих на программы педагогики и сестринского дела.

„Хотя поступающие наиболее активно подают заявки в последнюю неделю, мы уже наблюдаем отличные тенденции в сферах педагогики и сестринского дела, которые остаются в числе приоритетных для государства направлений. У нас много людей, заинтересованных в изучении педагогики детства, но мы побуждаем поступающих выбирать и самые востребованные программы по педагогике“, - говорит заместитель министра образования, науки и спорта Юстас Нугарас.