2024.10.14 13:22

Министерство подсчитало, на сколько со следующего года увеличатся пенсии и выплаты для одиноких людей

 
ru.DELFI.lt
Ruduo
Ruduo
ФОТО: Andrius Ufartas | Delfi

В 2025 г. в среднем пенсии увеличатся на 12% и сохранят темп двухзначного процента индексации.Средняя пенсия по старости с января 2025 г. увеличится на 73 евро и достигнет 673 евро, а средняя пенсия по старости людей с обязательным стажем увеличится на 81 евро до 721 евро, сообщает Соцмин.

„Мы стараемся гарантировать устойчивый рост пенсий по старости. В следующем году пенсии по старости увеличатся больше чем на 12%, а средний рост зарплат составит – 7,6%, среднегодовая инфляция будет 2,5%. Итак, пенсии будут расти быстрее, чем доходы работающего населения“, – сказал министр социальной защиты и труда Витаутас Шилинскас.

По данным за август 2024 г., сейчас в Литве есть около 623 000 получателей пенсий по старости и около 7800 человек, которые досрочно вышли на пенсию.

Согласно прогнозам, средняя пенсия по старости составит 46% средней зарплаты „на руки“, а средняя пенсия с необходимым стажем – 49,4% от средней зарплаты „на руки“.

Senatvės pensijų augimas

В пресс-релизе Соцмина сказано, что правительство обязалось до 2030 г. поднять пенсии до 50% средней зарплаты „на руки“. С 2022 г. действует дополнительная индивидуальная индексация пенсий, которая гарантирует последовательное приближение к цели. На индексацию пенсий в 2025 г. потребуется 622,3 млн. евро.

Размеры индексации пенсий еще должны одобрить правительство и парламент.

В пресс-релизе сказано, что достаточно большое число работающих и стабильная экономическая ситуация позволяют по-прежнему накапливать резерв на будущее, чтобы обеспечить стабильную и непрерывную выплату пенсий в случае колебания доходов.

Прогнозируют, что в 2024 г. средняя пенсия по старости составит 600 евро и, по сравнению с 2023 г., будет на 61 евро больше, а средняя пенсия с обязательным стажем увеличится на 66 евро и составит 640 евро.

В 2023 г. пенсии в среднем увеличились на 12% - с 483 до 539 евро (на 56 евро), а средние пенсии с обязательным стажем – с 513 до 574 евро (на 61 евро).

Senatvės pensija su būtinuoju stažu

В 2022 г. пенсии увеличили на 16-17%, а в 2021 г. - на 10%.

Выплаты для одиноких людей и базовый размер вдовьих пенсий в 2025 г. составят 42,29 евро (в этом– 38,23 евро).

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии