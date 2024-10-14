Министерство подсчитало, на сколько со следующего года увеличатся пенсии и выплаты для одиноких людей

„Мы стараемся гарантировать устойчивый рост пенсий по старости. В следующем году пенсии по старости увеличатся больше чем на 12%, а средний рост зарплат составит – 7,6%, среднегодовая инфляция будет 2,5%. Итак, пенсии будут расти быстрее, чем доходы работающего населения“, – сказал министр социальной защиты и труда Витаутас Шилинскас.
По данным за август 2024 г., сейчас в Литве есть около 623 000 получателей пенсий по старости и около 7800 человек, которые досрочно вышли на пенсию.
Согласно прогнозам, средняя пенсия по старости составит 46% средней зарплаты „на руки“, а средняя пенсия с необходимым стажем – 49,4% от средней зарплаты „на руки“.
В пресс-релизе Соцмина сказано, что правительство обязалось до 2030 г. поднять пенсии до 50% средней зарплаты „на руки“. С 2022 г. действует дополнительная индивидуальная индексация пенсий, которая гарантирует последовательное приближение к цели. На индексацию пенсий в 2025 г. потребуется 622,3 млн. евро.
Размеры индексации пенсий еще должны одобрить правительство и парламент.
В пресс-релизе сказано, что достаточно большое число работающих и стабильная экономическая ситуация позволяют по-прежнему накапливать резерв на будущее, чтобы обеспечить стабильную и непрерывную выплату пенсий в случае колебания доходов.
Прогнозируют, что в 2024 г. средняя пенсия по старости составит 600 евро и, по сравнению с 2023 г., будет на 61 евро больше, а средняя пенсия с обязательным стажем увеличится на 66 евро и составит 640 евро.
В 2023 г. пенсии в среднем увеличились на 12% - с 483 до 539 евро (на 56 евро), а средние пенсии с обязательным стажем – с 513 до 574 евро (на 61 евро).
В 2022 г. пенсии увеличили на 16-17%, а в 2021 г. - на 10%.
Выплаты для одиноких людей и базовый размер вдовьих пенсий в 2025 г. составят 42,29 евро (в этом– 38,23 евро).