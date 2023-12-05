Министерство образования представляет Международное исследование уровня компетентности 15-летних: для Литвы есть хорошие новости

По данным Министерства образования и науки, пятнадцатилетние дети занимают 32-е место в рейтинге способностей к чтению. Они выше, чем в 49 странах, и ниже, чем в 31 стране, и составляют в общей сложности 472 балла, в то время как средний показатель по ОЭСР составляет 476 баллов, отмечает министерство.

Это следует из результатов исследования Программы международной оценки успеваемости учащихся (PISA) 2022 года среди 15-летних подростков, обнародованных во вторник. "Пятнадцатилетние участвуют в PISA, независимо от того, в каком классе они учатся. Некоторые из них еще учатся в 7-м классе, некоторые — в 10-м, а большинство — в 9-м и 8-м. Мы видим, что на результаты сильно влияет класс, в котором учится ученик, так как это означает, что он учится больше и дольше", — сказал министр Гинтаутас Якштас на презентации исследования в Министерстве образования.

"Когда мы сравниваем результаты с другими странами, есть очень важный компонент: во многих странах ОЭСР образование начинается раньше, чем в Литве. В результате, когда мы пытаемся сравнивать, мы иногда понимаем, что отстаем не только из-за того, что и как преподается, но и просто потому, что ученики находятся в образовательном процессе немного меньше времени", — отмечает Якштас.



В то же время 15-летние школьники Литвы занимают 29-е место по уровню научной грамотности.

Исследование также показало, что лучших результатов в Литве добиваются ученики из столицы и крупных городов, и что 15-летние подростки охотнее заводят друзей, но не всегда могут сосредоточиться. Исследование также показало, что мальчики лучше успевают по математике, а девочки — по чтению, и что удовлетворенность жизнью в Литве выше, чем в других странах.