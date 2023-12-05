Министерство образования представляет Международное исследование уровня компетентности 15-летних: для Литвы есть хорошие новости

Это следует из результатов исследования Программы международной оценки успеваемости учащихся (PISA) 2022 года среди 15-летних подростков, обнародованных во вторник. "Пятнадцатилетние участвуют в PISA, независимо от того, в каком классе они учатся. Некоторые из них еще учатся в 7-м классе, некоторые — в 10-м, а большинство — в 9-м и 8-м. Мы видим, что на результаты сильно влияет класс, в котором учится ученик, так как это означает, что он учится больше и дольше", — сказал министр Гинтаутас Якштас на презентации исследования в Министерстве образования.
Исследование показало, что литовские 15-летние дети занимают 24-е место из 81 страны по математической грамотности в ОЭСР.
"У пятнадцатилетних, которые в детстве посещали дошкольные учреждения, математическая грамотность выше", - отмечают в министерстве.
По данным Министерства образования и науки, пятнадцатилетние дети занимают 32-е место в рейтинге способностей к чтению. Они выше, чем в 49 странах, и ниже, чем в 31 стране, и составляют в общей сложности 472 балла, в то время как средний показатель по ОЭСР составляет 476 баллов, отмечает министерство.
В то же время 15-летние школьники Литвы занимают 29-е место по уровню научной грамотности.
Исследование также показало, что лучших результатов в Литве добиваются ученики из столицы и крупных городов, и что 15-летние подростки охотнее заводят друзей, но не всегда могут сосредоточиться. Исследование также показало, что мальчики лучше успевают по математике, а девочки — по чтению, и что удовлетворенность жизнью в Литве выше, чем в других странах.
Программа международной оценки успеваемости учащихся (PISA — Programme for International Student Assessment) — это международный опрос 15-летних подростков для определения уровня грамотности учащихся в области чтения, математики и естественных наук. В ходе исследования изучается, как системы образования готовят учащихся к решению реальных жизненных задач и успешному участию в жизни общества, а также оценивается их способность решать сложные проблемы, критически мыслить и эффективно общаться. Литва участвует в PISA с 2006 года.
В 2022 году в PISA приняли участие 690 000 учащихся, представляющих около 29 миллионов 15-летних детей в школах 81 страны-участницы.
В Литве участвовало 7 257 учеников из 292 школ, что составляет около 24 300 15-летних подростков (около 92 % всех 15-летних в Литве). Наибольшее число учащихся - в 9-м классе (90,9 %), за ним следуют 10-й (7,4 %), 8-й (1,7 %), 11-й (0,04 %) и 7-й (0,01 %) классы.