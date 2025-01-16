2025.01.16 10:17

Министерство будет искать способы, чтобы таблетки йодида калия получили и незарегистрированные жители Вильнюса

 
Мартина Пикелите
ru.DELFI.lt
ELTA
Kalio jodido tabletės.
Kalio jodido tabletės.
ФОТО: Organizacijos nuotr.

Министр здравоохранения Мария Якубаускене утверждает, что после того, как Литва закупила почти 5 миллионов новых таблеток йодида калия, министерство будет искать способы распространения этих таблеток среди незарегистрированных жителей Вильнюса. К одной из таких групп она относит студентов, приехавших в столицу на учебу.

„Вопрос студентов и тех, кто приезжает (в Вильнюс – ELTA), будет рассматриваться отдельно. Чтобы они тоже, если приедут сюда, могли получить помощь, когда им понадобятся эти таблетки“, - сказала М. Якубаускене журналистам в Правительстве.

Как сообщалось ранее, Литва за 500 тыс. евро приобрела почти 5 млн новых таблеток йодида калия, которые будут распределены жителям 17 муниципалитетов, расположенных в радиусе 100 км от Белорусской АЭС в Островце.

Как указывает Министерство здравоохранения, после переоценки рисков в зону радиусом 100 км был включен и Йонавское районное самоуправление.

Жители смогут получить таблетки в муниципалитетах или в указанных аптеках. Для выдачи йодида калия рецепт не понадобится, а также при его выдаче жители получат информационный листок с инструкцией по применению.

Информация о том, в каких аптеках и когда жители смогут получить таблетки, будет опубликована в ближайшее время.

Таблетки йодида калия предназначены для защиты щитовидной железы от повреждающего действия радиоактивного йода. Если вовремя принять таблетки йодида калия, щитовидная железа блокируется (насыщается) стабильным йодом и тем самым защищается от накопления в ней вдыхаемого радиоактивного йода и вызываемых им повреждений – раковых и других заболеваний этой железы.

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