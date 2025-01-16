Министерство будет искать способы, чтобы таблетки йодида калия получили и незарегистрированные жители Вильнюса

„Вопрос студентов и тех, кто приезжает (в Вильнюс – ELTA), будет рассматриваться отдельно. Чтобы они тоже, если приедут сюда, могли получить помощь, когда им понадобятся эти таблетки“, - сказала М. Якубаускене журналистам в Правительстве.
Как сообщалось ранее, Литва за 500 тыс. евро приобрела почти 5 млн новых таблеток йодида калия, которые будут распределены жителям 17 муниципалитетов, расположенных в радиусе 100 км от Белорусской АЭС в Островце.
Как указывает Министерство здравоохранения, после переоценки рисков в зону радиусом 100 км был включен и Йонавское районное самоуправление.
Жители смогут получить таблетки в муниципалитетах или в указанных аптеках. Для выдачи йодида калия рецепт не понадобится, а также при его выдаче жители получат информационный листок с инструкцией по применению.
Информация о том, в каких аптеках и когда жители смогут получить таблетки, будет опубликована в ближайшее время.
Таблетки йодида калия предназначены для защиты щитовидной железы от повреждающего действия радиоактивного йода. Если вовремя принять таблетки йодида калия, щитовидная железа блокируется (насыщается) стабильным йодом и тем самым защищается от накопления в ней вдыхаемого радиоактивного йода и вызываемых им повреждений – раковых и других заболеваний этой железы.