Министерство будет искать способы, чтобы таблетки йодида калия получили и незарегистрированные жители Вильнюса

„Вопрос студентов и тех, кто приезжает (в Вильнюс – ELTA), будет рассматриваться отдельно. Чтобы они тоже, если приедут сюда, могли получить помощь, когда им понадобятся эти таблетки“, - сказала М. Якубаускене журналистам в Правительстве.

Как сообщалось ранее, Литва за 500 тыс. евро приобрела почти 5 млн новых таблеток йодида калия, которые будут распределены жителям 17 муниципалитетов, расположенных в радиусе 100 км от Белорусской АЭС в Островце.

Как указывает Министерство здравоохранения, после переоценки рисков в зону радиусом 100 км был включен и Йонавское районное самоуправление.