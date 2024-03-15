Минимум и меньше в октябре 2023 года получали 122 000 жителей Литвы

Большая часть этих людей работала неполный день (96 600).

В октябре 2023 г. полный день работали и минимум получали 25 500 человек, это 2,4% от всех работников, работавших полный день: в госсекторе – 1,8% (5500), в частном – 2,6% (19 900).

За год количество таких работников в госсекторе не изменилось, а в частном уменьшилось на 0,1%.

За год на 3,7% выросло число жителей, работающих весь день за зарплату 3001 евро и больше (40 200 человек), в частном секторе на 3,3% (26 300), в государственном – на 4,5% (13 900). Больше всего таких людей (52,2%) работает в сфере ИТ и связи, финансов и страховой деятельности – 39,5%, в компаниях профессиональной, научной или технической деятельности – 26,7%.

Больше всего тех, кто работает весь день и получает минимум, было в компаниях, занимающихся недвижимостью.