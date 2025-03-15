Минимальный стаж для получения пенсии: что делать, если не хватает нескольких месяцев

Женщины в Литве сейчас выходят на пенсию в 64 года и 8 месяцев, мужчины – в 64 года и 10 месяцев, пенсия состоит из двух частей – общей и индивидуальной.

Однако чтобы человек мог получить пенсию, у него должен быть хотя бы минимальный пенсионный стаж (15 лет).

Если стаж у человека 8 лет, 14 лет и 11 месяцев, то этого недостаточно для получения пенсии. Иными словами, если у человека нет хотя бы 15-летнего стажа, то пенсию он не получит.

Представитель Фонда социального страхования („Содры“) Малгожата Козич сказала, что если до 15 лет человеку не хватает немного, то он может и по достижении пенсионного возраста продолжать работать, если это позволяет здоровье, чтобы набрать минимальный стаж.