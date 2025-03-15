Минимальный стаж для получения пенсии: что делать, если не хватает нескольких месяцев

Женщины в Литве сейчас выходят на пенсию в 64 года и 8 месяцев, мужчины – в 64 года и 10 месяцев, пенсия состоит из двух частей – общей и индивидуальной.
Однако чтобы человек мог получить пенсию, у него должен быть хотя бы минимальный пенсионный стаж (15 лет).
Если стаж у человека 8 лет, 14 лет и 11 месяцев, то этого недостаточно для получения пенсии. Иными словами, если у человека нет хотя бы 15-летнего стажа, то пенсию он не получит.
Представитель Фонда социального страхования („Содры“) Малгожата Козич сказала, что если до 15 лет человеку не хватает немного, то он может и по достижении пенсионного возраста продолжать работать, если это позволяет здоровье, чтобы набрать минимальный стаж.
„Например, если человек достиг пенсионного возраста, но ему не хватает нескольких месяцев стажа, он работает и когда проходит нужное время, обращается за пенсией“, – заметила она.
По данным „Содры“ сейчас в Литве есть 3903 получателей пенсии, у которых стаж – 15 лет. Их средняя пенсия составляет 368,67 евро.
Всего в Литве 630 000 пенсионеров, их средняя пенсия – 667 евро.
15 лет стажа – какая пенсия полагается
Чтобы было понятнее, „Содра“ привела пример, от чего зависят доходы получателей пенсии при минимальном стаже.
„Необходимый стаж для получения пенсии сейчас - 34 года.
Если у человека стаж больше минимального (15 лет), но меньше необходимого (34 года), то его общая часть пенсии будет равна базовой пенсии. В этом году - 298,45 евро.
Это значит, что общая часть пенсии одинаковая и у того, у кого стаж 15 лет, и у того, у кого стаж 34 года. К общей части прибавляют индивидуальную, которая зависит от взносов человека“, – сказала Козич.
Она напомнила, что один балл человек получает, если в течение 12 месяцев его доходы каждый месяц равны не меньше чем 12 средним зарплатам. Если взносы меньше, соответственно и часть балла будет меньше. За год можно получить 5 баллов.
„Когда человек выходит на пенсию, все эти баллы складывают и умножают на стоимость балла. В 2025 году ценность одного балла была 7,16 евро.
Например, у человека стаж 15 лет, все эти годы он получал среднюю зарплату и накопил 15 баллов. Его пенсию подсчитают так: 298,45 евро + 15 x 7,16 = 405,85 евро“, – сказала она.
Представитель „Содры“ привела еще один пример.
„Если стаж был 15 лет, а доходы в эти годы были в два раза выше средних, то человек накопит 30 баллов. Его пенсия подсчитывается так: 298,45 + 30 x 7,16 = 513, 25 евро“, – сказала Козич.
Может получать пособие
Если человек не набрал 15 лет стажа, у него нет права на пенсию, однако он может просить пенсионное пособие. Его в Литве получают 12 500 человек.
„Пенсионное пособие платят людям пенсионного возраста, у которых нет минимального стажа. Это пособие платят только тем жителям Литвы, которые живут в Литве“, – сказала Козич.
Размер этого пособия в этом году составляет 248 евро.
Важно также знать, что если человек не достиг пенсионного возраста, но уже не может работать из-за проблем со здоровьем, он может обращаться за назначением пенсии по инвалидности.
Такую пенсию могут получать люди, утратившие работоспособность на 45% или больше. Эту пенсию назначают, если Агентство по защите прав инвалидов признало человека нетрудоспособным или отчасти нетрудоспособным и если у человека есть минимальный стаж для получения такой пенсии.
„Минимальный стаж для получения такой пенсии меньше, чем для получения пенсии по старости.
Он зависит от возраста человека. Например, 25-летнему достаточно иметь стаж 10 месяцев, 35-летнему – 2,5 года, 55-летнему – 12,5 лет“, – заметила Козич.
Стаж за границей
Если у человека есть стаж не только в Литве, но и за границей (в стране ЕС, Европейской экономической зоны, Великобритании, в Швейцарии), то по закону ЕС, стаж суммируют во всех странах, но назначают и платят только за стаж, полученный в конкретной стране.
„Содра“ представила пример подсчета стажа, если человек 10 лет работал в Литве, а 20 - в Испании.
„В стаж посчитают оба срока, значит, у человека будет 30 лет стажа.
Однако каждая страна будет платить отдельную пенсию за тот срок, который человек проработал на ее территории, Литва за 10, а Испания за 20 лет“, – сказала Козич.