Минимальная зарплата в 2026 году: Центробанк предлагает рост до 1198 евро

По данным Центробанка, повышение ММЗ на 40 евро (до 1078 евро, рост на 3,9 проц.) и 100 евро (до 1138 евро, рост на 9,7 проц.) окажет одинаковое влияние на экономический рост и инфляцию в 2026-2029 годах.

По данным Центробанка, доля жителей, получающая минимальную месячную зарплату или меньше, в 2024 году сократилась и составила 1,8 проц. Обычно минимальную зарплату получают самая молодая группа литовских работников до 25 лет и пенсионеры.

„Согласно формуле, согласованной Трехсторонним советом, (ММЗ – ELTA) необходимо будет увеличить на 15,4 проц. Эта сумма составит 160 евро“, – сказала на заседании Трехстороннего совета Сауле Скрипкаускене, руководитель Департамента макроэкономики и прогнозирования Центробанка.

Институт прогнозирует, что в обоих случаях рост ВВП увеличится на 0,5 проц., а инфляция увеличится на 0,6 проц. Влияние на уровень безработицы не прогнозируется.

Увеличение минимальной зарплаты на 160 евро (до 1198 евро, рост на 15,4 проц.) в течение трехлетнего периода приведет к увеличению роста ВВП на 0,7 проц. и инфляции на 1 проц.

В 2025 году минимальная зарплата в Литве была повышена на 114 евро или на 12 проц. – с 924 до 1038 евро.