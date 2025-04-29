2025.04.29 17:00

Минимальная зарплата в 2026 году: Центробанк предлагает рост до 1198 евро

 
Elta
ru.DELFI.lt
Atlyginimas
Atlyginimas
ФОТО: Shutterstock

Во вторник Трехсторонний совет начал рассмотрение вопроса о минимальной месячной зарплате (ММЗ) на 2026 год. Согласно предложению Центробанка, на основе согласованной советом формулы минимальная зарплата должна увеличиться на 15,4 проц. до 1198 евро „на бумаге“.

„Согласно формуле, согласованной Трехсторонним советом, (ММЗ – ELTA) необходимо будет увеличить на 15,4 проц. Эта сумма составит 160 евро“, – сказала на заседании Трехстороннего совета Сауле Скрипкаускене, руководитель Департамента макроэкономики и прогнозирования Центробанка.

По данным Центробанка, доля жителей, получающая минимальную месячную зарплату или меньше, в 2024 году сократилась и составила 1,8 проц. Обычно минимальную зарплату получают самая молодая группа литовских работников до 25 лет и пенсионеры.

По данным Центробанка, повышение ММЗ на 40 евро (до 1078 евро, рост на 3,9 проц.) и 100 евро (до 1138 евро, рост на 9,7 проц.) окажет одинаковое влияние на экономический рост и инфляцию в 2026-2029 годах.

Институт прогнозирует, что в обоих случаях рост ВВП увеличится на 0,5 проц., а инфляция увеличится на 0,6 проц. Влияние на уровень безработицы не прогнозируется.

Увеличение минимальной зарплаты на 160 евро (до 1198 евро, рост на 15,4 проц.) в течение трехлетнего периода приведет к увеличению роста ВВП на 0,7 проц. и инфляции на 1 проц.

В 2025 году минимальная зарплата в Литве была повышена на 114 евро или на 12 проц. – с 924 до 1038 евро.

Трудовой кодекс устанавливает, что ММЗ может выплачиваться только за неквалифицированную работу.

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