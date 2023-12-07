Минфин Литвы предлагает выделить 47 млн евро на социальную поддержку граждан из-за высоких цен на электричество

Предусматривалось, что заимствование будет возможно по Закону о денежной социальной поддержке малоимущих жителей.

Министр финансов Гинтаре Скайсте утверждала, что желание предусмотреть возможность дополнительных заимствований в бюджете этого года обусловлено необходимостью средств для выплаты жителям компенсации за отопление.

Муниципалитетам было предложено занимать недостающие средства с учетом того, что неизвестен точный объем средств, который понадобится, когда у муниципалитетов закончатся средства для оказания денежной социальной поддержки нуждающимся жителям из-за высоких рыночных цен на используемое энерго- и топливное сырье для обогрева жилья или приготовления горячей воды.