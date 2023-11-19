Милов в интервью Delfi: россияне не давали согласие на демонтаж демократии

"По моей оценке большинство из них не просто очень хочет вернуться, а у меня сейчас была пара встреч с российской диаспорой в Дюссельдорфе и Брюсселе. Вопрос очень часто люди задают, типа: "когда, когда уже, хотим обратно, мы хотим вернуться и жить в нормальной стране". И, кстати говоря, еще такой момент: вот эти вынужденно уехавшие - это люди, которые к эмиграции не готовились и им здесь особо сложно, потому что когда вы хотите переехать и заранее смотрите, какие проблемы вам придется решать, чтобы интегрироваться в новую страну проживания. Вот неготовые к этому люди - им особенно сложно, у них дополнительные эти психологические барьеры, поэтому многим некомфортно, тут надо тоже понимать. Поэтому я считаю, что волна возвращения в случае возврата к нормальности будет серьезной, но здесь еще временной фактор. Потому что Путин явно никуда не собирается уходить, это не вопрос 2-3 лет", — говорит Владимир Милов.