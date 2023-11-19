Милов в интервью Delfi: россияне не давали согласие на демонтаж демократии

Первое, на что обращает внимание зритель и читатель, еще до знакомства с докладом — это знаковое понижение планки с "прекрасной России" до "нормальной России". Что изменилось — сама Россия, или же угол зрения самой российской оппозиции?
"Говоря о будущем, мы стараемся не рисовать чрезмерно розовую картинку. Потому что лозунг про прекрасность был в расчете на то, что мы сможем сменить авторитаризм мирным путем через выборы. Но с тех пор много воды утекло, Россия ведет агрессивную войну, стала мировым изгоем. Поэтому о прекрасности говорить рано — она когда-то наступит, но пока многие люди сомневаются, что в России возможна демократия и возможна нормальность", — комментирует Владимир Милов.
Как считает Милов, разговоры о "бацилле империализма" и "любви россиян к сильной руке диктатора", как неизлечимых качествах, не продуктивны. Хотя процесс перехода от авторитаризма к свободе, безусловно, не будет простым, и во многом связан с длительной работой с обществом. По сути, россияне не давали согласие на демонтаж демократии — иначе бы путинизм не тратил столько ресурсов на иллюзию электорального процесса. Но при этом все еще жива культура неучастия в политике и установка, что с начальством лучше не спорить. Зато, по мнению российского оппозиционера, не столь остро стоит вопрос возвращения в постпутинскую Россию перспективных кадров и людей, готовых работать на благо страны.
"По моей оценке большинство из них не просто очень хочет вернуться, а у меня сейчас была пара встреч с российской диаспорой в Дюссельдорфе и Брюсселе. Вопрос очень часто люди задают, типа: "когда, когда уже, хотим обратно, мы хотим вернуться и жить в нормальной стране". И, кстати говоря, еще такой момент: вот эти вынужденно уехавшие - это люди, которые к эмиграции не готовились и им здесь особо сложно, потому что когда вы хотите переехать и заранее смотрите, какие проблемы вам придется решать, чтобы интегрироваться в новую страну проживания. Вот неготовые к этому люди - им особенно сложно, у них дополнительные эти психологические барьеры, поэтому многим некомфортно, тут надо тоже понимать. Поэтому я считаю, что волна возвращения в случае возврата к нормальности будет серьезной, но здесь еще временной фактор. Потому что Путин явно никуда не собирается уходить, это не вопрос 2-3 лет", — говорит Владимир Милов.
Российская оппозиция по-прежнему делает ставку на российскую молодежь, новое поколение, которое было готово участвовать в политике, даже несмотря на репрессии. Молодые россияне совсем по-другому смотрят на политику, на историю, на войну, на систему власти, считает Владимир Милов. И это иной слой населения, нежели люди, которые являются опорой путинского режима — наиболее лояльное поколение 50+.
"Поколенческая смена дает шанс на выход из ловушки пассивности и неучастия в политике", — считает Владимир Милов.
Долгое время, несмотря на укрепление авторитаризма в России с каждым избирательным циклом, российская оппозиция упорно предлагала россиянам бороться с кремлевской властью на выборах. К 2023 году оппозиции стало очевидно, что электоральными методами Владимира Путина и его систему не убрать. Так что может предложить оппозиционная эмиграция к выборам — по сути, перевыборам Путина, которые состоятся совсем скоро?
"Путин уничтожил систему наблюдения за выборами. Сейчас независимое наблюдение фактически запрещено. Запрещена и офлайн агитация, это приравнивается к экстремизму. Поэтому само событие выборов вряд ли к чему-то приведет", — комментирует Владимир Милов.