Миллионная сделка: новоиспеченный миллиардер купил дом Лубене

 
Томас Янонис
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L. Lubienės namas Žvėryne
L. Lubienės namas Žvėryne
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas
Перед Рождеством была заключена грандиозная сделка: одна из самых состоятельных женщин Литвы Лида Лубене продала свою роскошную резиденцию в районе Жверинас миллиардеру Томасу Окманасу.

Резиденция находится на столичной улице Бирутес, где живет немало богатых жителей.

По данным Центра реестра, сделка была заключена 21 декабря.

Площадь участка, на котором стоит дом, составляет 0,1640 га. Общая площадь дома - 812,72 кв. м, жилая - 281,20 кв. м. В доме 9 комнат. Он был построен в период с 2006 по 2008 год.

По оценке специалистов, дом мог стоить несколько миллионов евро.

Лубене - вдова Бронисловаса Лубиса - является основным акционером Achemos grupė.

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