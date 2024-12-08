Миф про Вымираты и реальная ситуация с населением в Литве

Я очень оптимистична. Хотя aš nekalbu lietuviškai laisvai всё ещё, но я просто дала себе то же время, что любой литовец дал себе в изучение литовского языка. То есть я прожила в Литве на данный момент три года, и могу сказать, что да, я разговариваю как трехлетний литовец. Думаю, что когда подойдет срок сдавать экзамен и претендовать на получение постоянного вида на жительство, я буду говорить как пятилетний литовец. И вполне возможно, что через десять лет я смогу говорить как десятилетний литовец, что уже будет абсолютно нормально. Осознание того, что и сами литовцы родной язык учили очень долго, даёт мне силы продолжать изучение языка.

В нашем учебном центре я наблюдаю очень много людей, которые начинают учить язык. Они пришли на красивое обещание, что выучат быстро. Но мы даем такое обещание, когда мы говорим о подготовке к государственному экзамену. Этот экзамен не предполагает свободной речи. Он предполагает, что ты просто можешь сказать как трехлетний, пятилетний ребенок о своих потребностях, поддержать очень простой диалог. Поэтому люди приходят, и на наших занятиях они осознают, как много еще работы предстоит в изучении языка. И тогда они сдаются… У нас есть ученики, которые просто перестают учиться, потому что понимают, что для них это слишком сложный язык. Также у нас есть ученики, которые приняли решение не оставаться в Литве по разным причинам. И есть ученики очень интересные - их мало, но встречаются, – это такие перебежчики, которым кажется, что учитель недостаточно хорошо объясняет. Они к нам приходят уже после четвертой, пятой школы, и от нас дальше идут к каким-то новым учителям. А основная масса людей верит в то, что выучат. У них есть стимул, у них есть цель, у них есть понимание, почему они учат язык. Они его учат, и я точно так же.