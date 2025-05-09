МИД рекомендует отказаться от поездок в Пакистан и приграничные районы Индии

„Если вы планируете поездку в Индию или Пакистан или у вас запланированы перелеты через этот регион, обратитесь в вашу авиакомпанию по поводу возможных отмен или задержек рейсов. Следите за официальными объявлениями и позаботьтесь о своей безопасности“, — говорится в пресс-релизе министерства.

Сообщается, в случае необходимости за консульской помощью в Индии следует обратиться в посольство Литвы по электронной почте или по телефону. За консульской помощью в Пакистане следует обратиться в посольство Турции или в любое представительство государства-члена Европейского союза (ЕС), работающее в Пакистане.