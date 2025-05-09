2025.05.09 07:03

МИД рекомендует отказаться от поездок в Пакистан и приграничные районы Индии

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Užsienio reikalų ministerija
Užsienio reikalų ministerija
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

После начала военного конфликта между Дели и Исламабадом на этой неделе Министерство иностранных дел (МИД) рекомендует гражданам Литвы отказаться от поездок в Пакистан и приграничные районы Индии.

„Если вы планируете поездку в Индию или Пакистан или у вас запланированы перелеты через этот регион, обратитесь в вашу авиакомпанию по поводу возможных отмен или задержек рейсов. Следите за официальными объявлениями и позаботьтесь о своей безопасности“, — говорится в пресс-релизе министерства.

Сообщается, в случае необходимости за консульской помощью в Индии следует обратиться в посольство Литвы по электронной почте или по телефону. За консульской помощью в Пакистане следует обратиться в посольство Турции или в любое представительство государства-члена Европейского союза (ЕС), работающее в Пакистане.

МИД также рекомендует загрузить приложение Keliauk saugiai (Путешествуй безопасно) и получать актуальную консульскую информацию и уведомления министерства в случае возникновения кризисной ситуации в иностранном государстве.

Напомним, что 7 мая Индия нанесла авиаудары по ряду пакистанских целей в контролируемом Исламабадом Кашмире и восточном Пенджабе. Пакистан также ответил огнем.

Конфликт вспыхнул в приграничном районе Кашмира. Он разделен между Пакистаном и Индией, однако обе страны претендуют на всю территорию.

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