МИД расширяет распространение актуальной для возвращающихся в Литву информации

"Обеспечение возвращающихся легкодоступной и понятной информации неотделимо от беспрепятственного вовлечения возвращающихся в жизнь литовского общества. Цель проекта Grįžtu LT (Возвращаюсь в Литву) состоит в том, чтобы те, кто планирует вернуться, могли найти ответы на возникающие вопросы в одном месте", - говорит министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.
Как указывается в сообщении МИД, отныне министерство информирует об актуальных вопросах возвращения в Литву, организуемых мероприятиях и предоставляет другую актуальную информацию тем, кто планирует или только рассматривает возможность возвращения в Литву, через социальные сети – Grįžtu LT, Facebook, LinkedIn.
В сообщении напоминают, что по принципу "одного окошка" по актуальным вопросам, связанным с возвращением или приездом в Литву для проживания, учебы, работы, создания бизнеса, социальной поддержки, здравоохранения и другим вопросам консультации также доступны через онлайн-чат на обновленном сайте www.griztu.lt.
Информация на сайте разделена и представлена по вопросам, которые чаще всего задают обращающиеся в консультационный центр Grįžtu LT.
По данным опроса литовской диаспоры, проведенного в 2023 году по заказу Министерства иностранных дел, 73% представителей диаспоры, планирующих когда-нибудь вернуться в Литву, указали на необходимость такого информационного канала.
Напомним, что в январе этого года информацию о возвращении в Литву МИД начал предоставлять на специальном сайте, по телефону и электронной почте. До этого министерство организовало предоставление информации возвращающимся в Литву через Миграционный информационный центр Renkuosi Lietuva (Выбираю Литву).