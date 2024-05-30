МИД расширяет распространение актуальной для возвращающихся в Литву информации

"Обеспечение возвращающихся легкодоступной и понятной информации неотделимо от беспрепятственного вовлечения возвращающихся в жизнь литовского общества. Цель проекта Grįžtu LT (Возвращаюсь в Литву) состоит в том, чтобы те, кто планирует вернуться, могли найти ответы на возникающие вопросы в одном месте", - говорит министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Как указывается в сообщении МИД, отныне министерство информирует об актуальных вопросах возвращения в Литву, организуемых мероприятиях и предоставляет другую актуальную информацию тем, кто планирует или только рассматривает возможность возвращения в Литву, через социальные сети – Grįžtu LT, Facebook, LinkedIn.