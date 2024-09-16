2024.09.16 17:33

МИД Литвы: следует соблюдать меры осторожности во время поездок в Центральную Европу

 
ELTA
ru.DELFI.lt

Из-за проливных дождей, вызвавших наводнения в Центральной Европе, Министерство иностранных дел советует гражданам, которые собираются или уже находятся в Австрии, Чехии, Польше, Румынии или Словении, принять меры предосторожности.

При посещении этих стран литовцам рекомендуется следить за новейшей информацией в местных СМИ, не посещать леса и парки, где могут падать деревья.

Также рекомендуется иметь при себе полностью заряженный мобильный телефон и в важных случаях информировать спасательную службу по номеру 112 и зарегистрироваться на сайте www.keliauk.urm.lt, заполнив форму регистрации поездки, чтобы при необходимости министерство могло связаться для оказания консульской помощи.

Elta напоминает, что в Центральной Европе разлившиеся из-за сильных дождей реки стали причиной наводнений. По меньшей мере два человека погибли в Австрии и Польше, тысячи были вынуждены покинуть свои дома, а наводнение повредило электроснабжение и транспортную инфраструктуру.

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