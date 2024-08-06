МИД Литвы призывает граждан воздержаться от поездок в Бангладеш

МИД отмечает, что после массовых антиправительственных протестов, приведших к насилию и жертвам, отставке премьер-министра, а армия Бангладеш взяла страну под свой контроль, ситуация в стране остается нестабильной.

Министерство призывает тех, кто в настоящее время находится в Бангладеш, немедленно зарегистрироваться на сайте keliauk.urm.lt, заполнив форму регистрации поездки, чтобы в случае необходимости с ними можно было связаться относительно оказания консульской помощи.