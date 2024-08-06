2024.08.06 14:18

МИД Литвы призывает граждан воздержаться от поездок в Бангладеш

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Neramumai Bangladeše
Neramumai Bangladeše
ФОТО: AFP / Scanpix / Zumapress

Министерство иностранных дел (МИД) рекомендует жителям воздержаться от поездок в Бангладеш и призывает тех, кто в настоящее время находится там, проявлять осторожность и рассмотреть возможность выезда из страны.

МИД отмечает, что после массовых антиправительственных протестов, приведших к насилию и жертвам, отставке премьер-министра, а армия Бангладеш взяла страну под свой контроль, ситуация в стране остается нестабильной.

Министерство призывает тех, кто в настоящее время находится в Бангладеш, немедленно зарегистрироваться на сайте keliauk.urm.lt, заполнив форму регистрации поездки, чтобы в случае необходимости с ними можно было связаться относительно оказания консульской помощи.

Также министерство рекомендует интересоваться публикуемой в СМИ информацией о ситуации в стране и держаться подальше от массовых мероприятий, мест массового скопления людей, демонстраций и быть внимательными.

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