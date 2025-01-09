МИД Литвы призывает граждан к осторожности из-за пожаров в Лос-Анджелесе

„Если вам требуется консульская помощь, вы потеряли личные документы в результате пожара или не можете связаться с родственниками в Литве – свяжитесь с генеральным консульством по тел. +1(424)341-8701 или электронной почте cons.losangeles@mfa.lt“, - добавляет Министерство иностранных дел.

„Если в районе, где вы находитесь, объявлена эвакуация, немедленно эвакуируйтесь. Держитесь подальше от мест пожаров, избегайте ненужных перемещений вблизи мест пожаров и принимайте другие меры предосторожности. Нельзя исключать возможность возникновения новых пожаров“, - отмечается в заявлении министерства.

Министерство рекомендует следить за официальной информацией местных органов власти и следовать их указаниям.

Кроме того, отмечается, что граждане Литвы за консульской информацией могут круглосуточно обращаться в Министерство иностранных дел по телефону +37052362444 или по электронной почте pilieciai@urm.lt.

„Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Литвы, планирующим поездки за рубеж, скачать на свои мобильные телефоны приложение Keliauk saugiai (Путешествуй безопасно), следовать рекомендациям по путешествиям и регистрировать свою поездку“, - подчеркивает в сообщении МИД.

В случае возникновения кризисных ситуаций министерство направляет владельцам приложений прямые сообщения. Доступ ко всей информации в приложении возможен даже без подключения к интернету.