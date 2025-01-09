МИД Литвы призывает граждан к осторожности из-за пожаров в Лос-Анджелесе

Министерство рекомендует следить за официальной информацией местных органов власти и следовать их указаниям.
„Если в районе, где вы находитесь, объявлена эвакуация, немедленно эвакуируйтесь. Держитесь подальше от мест пожаров, избегайте ненужных перемещений вблизи мест пожаров и принимайте другие меры предосторожности. Нельзя исключать возможность возникновения новых пожаров“, - отмечается в заявлении министерства.
„Если вам требуется консульская помощь, вы потеряли личные документы в результате пожара или не можете связаться с родственниками в Литве – свяжитесь с генеральным консульством по тел. +1(424)341-8701 или электронной почте cons.losangeles@mfa.lt“, - добавляет Министерство иностранных дел.
Кроме того, отмечается, что граждане Литвы за консульской информацией могут круглосуточно обращаться в Министерство иностранных дел по телефону +37052362444 или по электронной почте pilieciai@urm.lt.
„Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Литвы, планирующим поездки за рубеж, скачать на свои мобильные телефоны приложение Keliauk saugiai (Путешествуй безопасно), следовать рекомендациям по путешествиям и регистрировать свою поездку“, - подчеркивает в сообщении МИД.
В случае возникновения кризисных ситуаций министерство направляет владельцам приложений прямые сообщения. Доступ ко всей информации в приложении возможен даже без подключения к интернету.
Лесные пожары, бушующие в окрестностях Лос-Анджелеса, уже унесли жизни по меньшей мере двух человек, многие люди получили серьезные травмы. По оценкам, более 1000 зданий уже сгорели, а десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома из-за многочисленных лесных пожаров, бушующих в окрестностях второго по величине города в Соединенных Штатах.
В четверг из города также было эвакуировано литовское консульство. Об этом организация сообщила в социальной сети Facebook. Хотя консульство будет временно закрыто из-за угрозы пожара, работа будет продолжена в удаленном режиме.