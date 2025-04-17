Международное расследование: литовцев и россиян подозревают в реализации битых американских авто

В пресс-релизе „Европола“ сказано, что подозреваемые не только наносили ущерб бюджетам, но и представляли угрозу для европейских потребителей, которые, не зная об этом, покупали опасные машины по большой цене.
Задержаны 10 подозреваемых, включая одного из главарей, который является гражданином Литвы. Кроме того, допрашивали 18 подозреваемых, все они – граждане Литвы. Есть данные и о других членах группировки - гражданах России.
Расследование под кодовым названием Nimmersatt („Жадный“) проводили в разных странах: США, России, Канаде, Венгрии, Ирландии, Великобритании и 11 странах ЕС. 15-16 апреля операции проводили в Болгарии, Эстонии, Германии, Венгрии, Латвии, Литве, Нидерландах, Португалии, Румынии и Испании.
Преступные организации пользуются американским рынком битых автомобилей. Нередко автомобили продают страховые компании за границей или сдают на металлолом. Члены преступной группировки на аукционах покупали большое количество битых машин, а потом высылали их в ЕС. Использовалась сеть фиктивных компаний, подделывались счета-фактуры, чтобы скрыть происхождение машин.
Автомобили доставляли через разные порты: Антверпен (Бельгия), Бременхафен (Германия), Клайпеду (Литва) и Роттердам (Нидерланды). Чтобы избежать уплаты налогов, преступники предоставляли подложные счета-фактуры, в которых декларировали меньшую стоимость.
Затем машины везли в Литву и ремонтировали. Однако, согласно имеющимся данным, ремонт был косметическим, чтобы машины выглядели как новые и получили технический сертификат. Потом их продавали в Германии и других странах ЕС, выдавая за небитые или профессионально отремонтированные. Менее ценные машины продавали в восточные страны.
Согласно данным расследования, в Германии машины продавали торговцы, связанные с преступной организацией. Обманом применяли заниженный НДС.
Предполагается, что члены преступной группировки в Литве пользовались местными компаниями для отмывания денег.
Согласно расследованию, литовская группа организации пользовалась болгарскими, эстонскими, венгерскими, латвийскими, литовскими, нидерландскими и румынскими компаниями, чтобы скрыть реальный оборот от продажи этих автомобилей. Эта группа была основана в 2020 г., ее возглавлял гражданин Литвы, который был задержан. Только из Литвы было продано 16 500 автомобилей за 144 млн. евро.
Согласно подсчетам, ущерб, нанесенный группировкой, может составлять минимум 31 млн. евро. Были арестованы счета, 116 автомобилей стоимостью 2,3 млн. евро и 0,5 млн. евро наличными и ценными вещами.