Международное расследование: литовцев и россиян подозревают в реализации битых американских авто

Преступные организации пользуются американским рынком битых автомобилей. Нередко автомобили продают страховые компании за границей или сдают на металлолом. Члены преступной группировки на аукционах покупали большое количество битых машин, а потом высылали их в ЕС. Использовалась сеть фиктивных компаний, подделывались счета-фактуры, чтобы скрыть происхождение машин.

Затем машины везли в Литву и ремонтировали. Однако, согласно имеющимся данным, ремонт был косметическим, чтобы машины выглядели как новые и получили технический сертификат. Потом их продавали в Германии и других странах ЕС, выдавая за небитые или профессионально отремонтированные. Менее ценные машины продавали в восточные страны.