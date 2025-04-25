2025.04.25 15:15

Международная выставка кошек вновь пройдет в Вильнюсе

 
ru.DELFI.lt
Kačių paroda Vilnius Outlet
Kačių paroda Vilnius Outlet
ФОТО: Bendrovės archyvas

Пока весна с ее чудесной погодой балует своим теплом, коты, уже полюбившиеся посетителям столичного центра семейного отдыха „Vilnius Outlet“, готовы встретиться вновь с ними. Международная, образовательная и бесплатная выставка, которая стала прекрасной традицией, пройдет здесь в субботу и воскресенье, 26–27 апреля.

Международная, образовательная и бесплатная выставка кошек уже стала визитной карточкой „Vilnius Outlet“. Этого события, которое снова и снова становится центром притяжения семей в столице, с нетерпением ждут не только жители Вильнюса, но и гости города.

Kačių paroda Vilnius Outlet

В предстоящие выходные им действительно будет чем порадоваться. Кошки и их хозяева снова будут главенствовать в зонах отдыха торгового центра „Vilnius Outlet“. Они традиционно расскажут посетителям о редких породах этих животных, поделятся особенностями их разведения и расскажут, какие проделки устраивают их любимцы каждый день. И пока замечательные участники выставки будут очаровывать посетителей „Vilnius Outlet“, любителей более низких цен ждут эксклюзивные скидки BLIC в расположенных здесь магазинах. И это приведет к снижению цен на одежду, обувь, аксессуары и другие покупки на 30–70%.

26–27 апреля, в эту субботу и воскресенье, вас ждет международная, образовательная и бесплатная выставка кошек.

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