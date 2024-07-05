Метеорологи зафиксировали необычные проказы природы: особенно выделяют Палангу

Согласно данным синоптиков, в Литве в среднем выпало (13,1 мм) или 16% июльской нормы осадков.

1–4 июля (до 9 ч. утра) больше всего осадков выпало в Паланге, 59,5 мм или 74% июльской нормы, в Пагегяй - 49 мм (56% месячной нормы), в Лецкаве (Мажейкяйский район) – 48 мм (59%), в Шилуте – 46 мм (54%), в Кретинге – 43,4 мм (59%),

Однако в первые дни июля были и такие места, в которых дождя не было вообще. Например, в Алитусе в первые четыре дня дождя не было вообще, в Табокине (Биржайский район), Электренай, Бирштонасе, Мариямполе выпало 0,3 мм (меньше 1% месячной нормы).