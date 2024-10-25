Метеорологи рассказали, какой будет зима: новости понравятся не всем

В графике видно, что прежде холодных зим было больше. Последняя очень холодная зима была давно, 29 лет назад, в 1995–1996 гг. Тогда зима началась в начале ноября (средняя температура в ноябре 1995 г. была отрицательной).

„Но такое впечатление могут создать 2–3 очень холодные недели, а в целом зима была теплой. Многие люди старшего поколения помнят, что раньше зимы были холоднее и снежнее (снег лежал до весны).

По словам метеорологов, иногда люди говорят, вот, зима была очень холодной.

„В графике – отклонение температуры зимой от среднегодовой с 1961 по 2020год (В Литве этот показатель составляет примерно -3,0°C)“, – сказано на странице meteo.lt в фейсбуке.

Холодными были также декабрь, январь и февраль. Холодным был и март 1996 г., зима ушла только в апреле. В тот сезон она длилась почти 5 месяцев“, – напомнили специалисты.

Они сказали, что по графику видно, что холодными были зимы 2002–2003, 2009–2010 и 2010–2011 г., тогда были и сильные морозы и много снега, март в те годы тоже был холодным.

„Ну, а сейчас уже 11 зим подряд теплые. Зима 2019–2020 г. была самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Было так тепло, что формально метеорологическая зима так и не пришла.