Метеоролог: в некоторых районах Литвы началось лето

Он сказал, что можно утверждать следующее - в понедельник во второй половине дня в Жемайтии начался сезон летней погоды, было тепло, шел дождь, гремел гром.

„В окрестностях Юрбаркаса и Расейняй – летняя погода. Фиксируются кратковременные дожди с грозами“, - писал Валайка.

Люди писали, что шел приятный дождь, jogгром гремел в Расейнском, Юрбаркском, Шилутском и Радвилишкском районах.

По данным Литовской гидрометеорологической службы, во вторник к Литве приблизится масса теплого воздуха. Благодаря солнцу температура после ночи поднимется. Днем воздух прогреется до летних показателей. Во второй половине дня будет 18-23 градуса тепла.