2025.04.15 07:02

Метеоролог: в некоторых районах Литвы началось лето

 
ru.DELFI.lt
Vaivorykštė
Vaivorykštė
ФОТО: Valdo Mikniaus nuotr.

В Жемайтии началось лето. Об этом на странице „Погода и климат в Литве“ в социальной сети Facebook метеоролог Гитис Валайка.

Он сказал, что можно утверждать следующее - в понедельник во второй половине дня в Жемайтии начался сезон летней погоды, было тепло, шел дождь, гремел гром.

„В окрестностях Юрбаркаса и Расейняй – летняя погода. Фиксируются кратковременные дожди с грозами“, - писал Валайка.

Люди писали, что шел приятный дождь, jogгром гремел в Расейнском, Юрбаркском, Шилутском и Радвилишкском районах.

По данным Литовской гидрометеорологической службы, во вторник к Литве приблизится масса теплого воздуха. Благодаря солнцу температура после ночи поднимется. Днем воздух прогреется до летних показателей. Во второй половине дня будет 18-23 градуса тепла.

В среду будет влажно и немного прохладнее. Ночью в некоторых районах ожидаются дожди. Ночью будет 6-11 градусов тепла. Днем небольшие осадки пройдут по всей Литве. Днем будет 14-19, местами 20-22 градуса тепла.

В четверг снова вернется летняя погода. Дождевые облака уйдут. Ночью будет 7-12, днем местами 21-26 градусов тепла.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии