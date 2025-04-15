Метеоролог: в некоторых районах Литвы началось лето

Он сказал, что можно утверждать следующее - в понедельник во второй половине дня в Жемайтии начался сезон летней погоды, было тепло, шел дождь, гремел гром.
„В окрестностях Юрбаркаса и Расейняй – летняя погода. Фиксируются кратковременные дожди с грозами“, - писал Валайка.
Люди писали, что шел приятный дождь, jogгром гремел в Расейнском, Юрбаркском, Шилутском и Радвилишкском районах.
По данным Литовской гидрометеорологической службы, во вторник к Литве приблизится масса теплого воздуха. Благодаря солнцу температура после ночи поднимется. Днем воздух прогреется до летних показателей. Во второй половине дня будет 18-23 градуса тепла.
В среду будет влажно и немного прохладнее. Ночью в некоторых районах ожидаются дожди. Ночью будет 6-11 градусов тепла. Днем небольшие осадки пройдут по всей Литве. Днем будет 14-19, местами 20-22 градуса тепла.
В четверг снова вернется летняя погода. Дождевые облака уйдут. Ночью будет 7-12, днем местами 21-26 градусов тепла.