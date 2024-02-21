Метеоролог считает, что весны в этом году придется подождать

"Я ездил в Сувалькию, чтобы посмотреть, проснулся ли барсук, там всегда теплее, чем в Вильнюсе. Я выехал из Вильнюса, когда там было −1, а приехал в Сувалькию, где было +4. Я ходил по лесу, но следов не нашел", – сказал Климка.
Судя по погоде, барсук еще будет спать, весна придет нескоро, считает Климка.
По его словам, прогнозировать погоду в этом году сложно.
"Во-первых, солнце достигло пика своей активности. Многие в Литве видели северное сияние, значит, солнце на пике. Сам пик прогнозируют в 2025 г., но уже сейчас видно, – назвал этнолог одну из причин. – Второй момент, течение Тихого океана Эль-Ниньо сменило свое направление. Третий фактор – война в Украине, там ежедневно используют сотни ракет, включая баллистические, которые разрывают верхний слой атмосферы".
"Кажется, что весна в этом году затянется, будет долгой, – сказал Климка. – Тепло придет нескоро, снег растает, трава зазеленеет, но тепла долго не будет. Возможно, весна будет холодной".
По прогнозам Климки, тепло придет лишь в конце лета - в конце июля и в августе.
Своими наблюдениями поделился и Валайка.
"Данные показывают, что оставшаяся часть зимы будет теплее, но ожидается больше осадков. Однако люди думают, что если будет теплее, то весна придет чуть ли не в феврале. Но это не так, – сказал Валайка. – Февраль - зимний месяц, а если будет теплее, то не значит, что как-то придет весна".
"Я так говорю - до апреля возвращение зимы можно увидеть не раз. Это бывает обманчивая весна, в марте бывает немного теплее, потом опять выпадает снег. Так происходит каждый год, поэтому надо ждать до весеннего солнцестояния, не стоит и надеяться, что весна придет с 1 марта", – сказал метеоролог.
Он напомнил, что раньше март вообще был зимним месяцем, весна начиналась с апреля.