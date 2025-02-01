Метеоролог рассказал, почему эта зима такая необычная, и каким будет февраль

„Уже много лет наблюдается тенденция потепления зим в Литве. Повышается средняя зимняя температура воздуха, стало меньше снежных дней и т.д.

И хотя температура зимой меняется из года в год, тенденция более чем понятная: за последние 10 лет почти все зимы были либо теплыми, либо очень теплыми“, – сказал Валайка.

По его словам, мы настолько привыкли к теплу, что когда устанавливается нормальная зимняя температура, многим кажется, что на улице очень холодно.

„Правда, не надо думать, что все зимы будут такими, как эта. Разные колебания никуда не уйдут“, – подчеркнул Валайка.

Он напомнил, что зимой 2019–2020 гг тоже не было снега и было очень тепло.