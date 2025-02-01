Метеоролог рассказал, почему эта зима такая необычная, и каким будет февраль

„Уже много лет наблюдается тенденция потепления зим в Литве. Повышается средняя зимняя температура воздуха, стало меньше снежных дней и т.д.
И хотя температура зимой меняется из года в год, тенденция более чем понятная: за последние 10 лет почти все зимы были либо теплыми, либо очень теплыми“, – сказал Валайка.
По его словам, мы настолько привыкли к теплу, что когда устанавливается нормальная зимняя температура, многим кажется, что на улице очень холодно.
„Правда, не надо думать, что все зимы будут такими, как эта. Разные колебания никуда не уйдут“, – подчеркнул Валайка.
Он напомнил, что зимой 2019–2020 гг тоже не было снега и было очень тепло.
„Тогда некоторые люди заговорили о том, что в Литве уже можно сажать пальмы, однако зима 2020–2021 гг. была немного холоднее, чем средним показатель в 1991–2020 гг, но намного холоднее предыдущей. После нее снова шли теплые зимы. Поэтому в этом году зима теплая, но вполне возможно, что зима 2025–2026 гг снова может быть холодной“, - сказал метеоролог.
Он заметил, что эта зима теплая во всей Европе.
„29 января в Литве был зафиксирован четвертый в этом году температурный рекорд. 30 и 31января тоже было тепло. Год только начался, а рекордов уже зафиксировано немало. За весь 2024 год их было 18, в 2023 г. – 16, в 2022 г. – 13, а в 2021 г. – всего 6. А вот рекорды холода почти не фиксируются“, – заметил Валайка.
По словам метеоролога, dėlиз-за теплой зимы выживает много насекомых-паразитов. Кроме того, на водоемах не образуется лед, который весной во время ледохода очищает дно от избыточных растений, ила.
„Из-за бесснежных зим летом чаще фиксируются засухи, в почве раньше времени ощущается нехватка влаги, пересыхают колодцы и т.д. Это плохо для сельского хозяйства, растет риск лесных пожаров“, – рассказал Валайка.
На вопрос, каким будет февраль, метеоролог ответил, что в первые дни прогнозируют похолодание с мокрым снегом и снегом, но долгосрочная тенденция холодной зимы не обещает.
„Согласно подсчетам, февраль должен быть очень теплым (как январь), oа осадков будет почти на треть меньше, чем бывает в среднем. Теплая погода зимой означает серость и облачность, поэтому солнце будет появляться нечасто.
За минувшую часть зимы 2024-2025 гг. из-за теплой погоды солнце светило в два раза меньше обычного“, – сказал Валайка.