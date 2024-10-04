Метеоролог рассказал, когда наступит потепление

В ближайшие дни 20 градусов не будет“, – сказал Валайка.

„Произошел быстрый переход от теплого лета к холодной осени, поэтому многие задаются вопросом: наступит или нет бабье лето? Классическое бабье лето наступает после первых сильных заморозков. Возвращение тепла и приятной погоды обусловлено высоким атмосферным давлением, днем воздух прогревается до 20 градусов.

„28–29 сентября закончилось метеорологическое лето, и наступила осень. Октябрь начался с немного более прохладной погоды“, – заметил он.

Метеоролог Валайка, который является администратором страницы „Погода и климат в Литве“ в социальной сети фейсбук, рассказал, какая погода ждет в ближайшее время. Октябрь, по его словам, начался с более холодной чем обычно погоды.

Правда, в выходные уже будет немного теплее.

„В последнее время в Литве погода была прохладной, на части территории страны было меньше 10 градусов, такая погода уйдет. В выходные станет немного теплее. Днем будет 10–15 градусов тепла, чаще будет выглядывать солнце.

Ну, а в начале новой рабочей недели станет еще теплее. Во вторник как минимум на юге Литвы, когда выглянет Солнце, будет 17–18, а может и 19–20 градусов“, – прогнозирует Валайка.

Метеоролог поделился смешной фотографией о бабьем лете и спросил, не замерзли ли еще жители многоквартирных домов.