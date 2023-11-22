Метеоролог просит жителей на один день отложить поездки

Он предупредил жителей: если, возможно, в четверг отложите необязательные поездки.
"Самой опасной ситуация будет в западной части Литвы, ближе к морю. Сильный ветер прогнозируют в Клайпедском округе, однако надо быть осторожными жителям всех Литвы: снег и метель ожидается на всей территории: осторожными должны быть и водители, и пешеходы, потому что будет скользко.
А мы знаем, что первый снег опасен – бывают разные несчастья, поскольку после теплого периода и пешеходы и водители бывают неготовы: скользят автомобили, люди падают – несчастья, травмы и т.д. Я бы рекомендовал один день потерпеть и не планировать поездки", – сказал метеоролог.
Жители Западной Литвы в среду в 14.10 ч. уже получили уведомления ЛГМС о том, что в среду и в четверг прогнозируют опасные порывы ветра - до 30 м/с.
"Это стихийный ветер. Но в Западной Литве есть вероятность того, что одновременно будет идти снег и греметь гром. Такое редко бывает. Американские метеорологи говорят, что хотели бы в жизни хоть раз такое увидеть - грозу во время снега. Вот тут исполнится американская мечта", – сказал Валайка, прибавив, что увидеть молнии в небе, когда идет снег, могут далеко не все.
Валайка напомнил жителям Западной Литвы о необходимости закрепить контейнеры, теплицы и другие вещи на улице, чтобы ветер их не унес.
"Берегите автомобили и другое имущество, которое находится рядом с деревьями. Зимой листьев нет, вероятность того, что ветер повалит дерево, меньше, но все же такое бывает", – рекомендовал метеоролог.