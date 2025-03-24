Мест на бесплатное мероприятие не осталось в течение минуты: жители подозревают, что порядок нечестный

Что касается регистрации в этом году, то, согласно статистике, на 147 экскурсии, которые проходили 3 дня, был зарегистрирован 1681 человек. На каждую экскурсию регистрировали по 10-12 человек. Быстрее всего заполнились группы на посещение Debesis на телебашне – за 2 минуты, в Stikliаi – за 8 минут, в Radisson Collection Astorija – за 9 минут. Через час после начала регистрации еще был места на экскурсии в некоторые гостиницы. Члены нашей команды на экскурсии не регистрируются“, – было сказано в сообщении.