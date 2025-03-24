Мест на бесплатное мероприятие не осталось в течение минуты: жители подозревают, что порядок нечестный

„Во время регистрации подозрения вызвал тот факт, что свободные места быстро закончились (регистрация началась в 10:00, а в 10:01 мест уже не было). Кроме того, сайт не выдержал наплыва пользователей и „заломался“, – писал Игнас.
„Я работаю в сфере ИТ, мне техническое решение регистрации показалось странным, регистрация проходит через формы Google вместо того, чтобы делать это через один портал. Страница регистрации „сделана“ из разных ссылок Google, каждая гостиница свое время выложила в отдельной форме Google. Как только зарегистрировалось определенное число пользователей, форма закрылась“, – сказал он.
У мужчины возник вопрос, где гарантии того, что URL адреса заранее не раздали знакомым людям и лучшие времена и места были закрыты?
„Если в каждой группе было по несколько свободных мест, то неудивительно, что через 10 секунд все формы закрылись.
Я думаю, если бы регистрация шла в пустых формах, то они так быстро не закрылись бы. Прежде таких проблем не было, мы регистрировались даже на следующий день.
Поинтересуйтесь этой историей, нет ли здесь злоупотребления, когда используется нечестная практика и обходят систему, регистрируются вне очереди? Люди, которые регистрировались сами, были одурачены.
Ведь есть более современные способы регистрации, которые дают больше прозрачности“, – сказал Игнас.
Журналисты попросили представителей „Заочного Вильнюса“ прокомментировать этот вопрос.
„В рамках нашего проекта гостей несколько раз в год приглашают на тематические мероприятия: фестиваль „Вильнюсские механизмы“, на день рождения, Всемирный день туризма, а сейчас и на экскурсии по гостиницам – „Пожалуйста, беспокойте“. Это бесплатные мероприятияi, однако выбраны нишевые места – они обычно закрыты или ограничивают посещения, поэтому бывает высокий интерес.
Что касается регистрации в этом году, то, согласно статистике, на 147 экскурсии, которые проходили 3 дня, был зарегистрирован 1681 человек. На каждую экскурсию регистрировали по 10-12 человек. Быстрее всего заполнились группы на посещение Debesis на телебашне – за 2 минуты, в Stikliаi – за 8 минут, в Radisson Collection Astorija – за 9 минут. Через час после начала регистрации еще был места на экскурсии в некоторые гостиницы. Члены нашей команды на экскурсии не регистрируются“, – было сказано в сообщении.
Организаторы проекта сказали, что им жаль, что не все желающие попали на мероприятие.