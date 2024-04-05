Мерзнуть осталось недолго: в Литву идет потепление

Облачность уменьшится, изредка будет выглядывать солнце. Во многих районах пройдут дожди, в основном небольшие. Будет ветрено. Днем будет 7-12, на юге 13–15 градусов тепла.
В ночь на субботу в Литву придет еще один сырой атмосферный фронт. Будет облачно с прояснениями. Во многих районах ожидаются осадки, особенно сильные на Западе страны. Ночью будет 3–8 градусов тепла. Прохладнее будет на востоке и в Жемайтии, теплее - на юго-западе страны.
В субботу будет идти дождь. Он будет менее интенсивным (на севере ожидаются небольшие осадки). В Клайпеде поднимется особенно Днем воздух прогреется до 8–13 градусов.
В воскресенье ночью атмосферное давление начнет повышаться. Облака уйдут. Ожидается переменная облачность. Местами ночью еще возможны небольшие осадки, однако сильных дождей не будет. Утром местами прогнозируют туман. Ночью будет 0–5 градусов тепла.
В воскресенье днем Литва окажется в зоне действия высокого атмосферного явления. Будет солнечно. Без осадков. Потеплеет. Воздух прогреется до 16–21 градуса.
По нынешним данным, в начале следующей недели погода будет солнечной и сухой. По ночам будет 6–11, а днем воздух будет прогреваться до 19–24 градусов.